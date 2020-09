Relacionan al Recreativo con Moyita

De hoy al final del mercado de fichajes queda un mes justo. Es mucho tiempo para un equipo como el Recreativo de Huelva, que da por cerrada la ‘Operación Salida’ y tiene confeccionada su primera plantilla en un 85% de los puestos. De ahí que al Decano le interese ya fichar poco, pero bien para reforzar una defensa parca en efectivos –sólo hay cinco zagueros cuando lo normal es tener ocho-, apuntalar el centro del campo con un pivote defensivo y conseguir el codiciado ‘killer’ del área.

Aunque el plan de los albiazules no puede estar más claro, se sigue relacionando al Recre con jugadores que, sobre el papel, no concuerdan con las necesidades del equipo de Claudio Barragán. El último de estos futbolistas vinculado a un supuesto interés del Decano es Moyita, según informa el portal Grada3.com. El atacante no entra en los planes del Mallorca y saldrá cedido o con el documento de rescisión bajo el brazo. Y ya guardan cola Algeciras, Córdoba y Recre.

Un buen currículo

Nacido en Osuna, Sevilla (11/09/1992), Sergio Dueñas Ruiz ‘Moyita’ es un mediapunta de 27 años que puede adaptarse al centro del ataque y a la banda derecha. Formado en la cantera del Betis, ha jugado también en el Villanovense, Écija, Ontinyent, Cartagena y Rayo Majadahoda. Suma 102 partidos y 15 goles en Segunda B. El curso pasado firmó 21 duelos y 2 tantos con el conjunto del Óscar Carazo.