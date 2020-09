El PSOE pide a la Junta una solución inmediata al problema sanitario de Lepe

La Junta de Andalucía resolvió a principios de semana cerrar todos los centros de salud y consultorios adscritos a la Zona Básica de Lepe tras detectarse ocho casos de Covid-19 entre los profesionales sanitarios que la cubren. De este modo, los centros de salud de Lepe, San Silvestre de Guzmán y Villablanca, así como el consultorio de La Antilla, están cerrados en la atención diaria de los usuarios prestando únicamente el servicio de urgencias, una situación que la secretaria general del PSOE de Lepe y portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, Bella Canales, califica de “insostenible y muy preocupante”.

Bella Canales, que ha querido reconocer el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios y demás trabajadores de estos centros sanitarios, ha comentado que la Junta de Andalucía tiene que ofrecer “una solución inmediata a esta situación de absoluta indefensión, en la que se han encontrado de la noche a la mañana los vecinos y vecinas de Lepe. Para ella, no es de recibo que un Gobierno autonómico se limite a “pedir disculpas”, en lugar de ofrecer una solución a “semejante desbarajuste”.

Para los socialistas, el problema que tiene la Junta de Andalucía con este asunto es “la falta de previsión y la incapacidad de anticiparse a las circunstancias que puedan darse”, tal es el caso de lo ocurrido en Lepe, una situación que “puede darse en cualquier momento porque ninguno de nosotros estamos libres de poder contagiarnos, pero el Gobierno tiene que tener activados los recursos para solucionar este tipo de problemas desde el minuto uno en que se producen y saber anticiparse”.

En Andalucía, el número de contagios por Covid-19 está creciendo, según los datos oficiales que se ofrecen cada día. La sanidad pública ha empeorado tanto que es una misión imposible conseguir una cita con el médico del centro de salud”, ha relatado Bella Canales.

Resulta “inadmisible que a estas alturas, en Andalucía no se pueda ir al médico, cuando se puede salir, comer en un restaurante, ir a la playa y hasta ir al colegio, pero no podemos ir a nuestros centros de salud, no se dan citas antes de 15 días y solo por teléfono, un teléfono que a veces no responde en un servicio que, irónicamente, se llama Salud responde”.

Bella Canales ha insistido y pedido a Moreno Bonilla que dé una solución inmediata al problema enorme que se ha generado en la Zona Básica de Lepe y que contrate más profesionales sanitarios y abra los quirófanos por la tarde, en lugar de dar dinero público a la sanidad privada”. Además, después de reconocer que no había 8.000 rastreadores en la comunidad y de haber pedido 300 efectivos a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para cubrir este servicio necesario, “ahora conocemos por los medios de comunicación que están pidiendo a los médicos de familia que hagan rastreos de manera voluntaria por las tardes, algo inaudito porque los médicos y todo el personal sanitario está agotado y lo que necesitan son refuerzos en lugar de pedirles, encima, que hagan trabajos voluntarios”, ha concluido la secretaria general de los socialistas leperos.