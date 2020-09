Jesús María Hueto: “No puedes pedir que la gente te crea si tú no te crees lo que estás diciendo”

Para mi es un honor poder entrevistar hoy a uno de los grandes dentro de la profesión periodística. Me estoy refiriendo a Jesús María Hueto, un toledano que está vinculado a Huelva desde siempre o lo que es lo mismo, un onubense más, que deja el pabellón de esta tierra en las cotas más altas allá donde fuere.

“El Hueto” es un todo terreno de la información que domina perfectamente tanto radio, prensa como televisión, como lo ha dejado patente a lo largo de su carrera profesional. Magnífico orador que le ha llevado a ser elegido para pregonar los eventos más importante de Huelva y provincia, que haría interminable relacionarlos ahora.

Persona agradable, servicial, buen profesional y compañero, risueño, comprometido con la sociedad, empático y con una sapiencia enorme. “Güenagente” que ahora anda un poco fastidiado y al que le deseamos una recuperación rápida. Desde luego es una gozada estar con él un ratito de tertulia.

Puesto en contacto con Jesúsmari para esta entrevista, accede como no podía ser de otra manera y la primera pregunta es la que le hemos estado haciendo a los demás invitados a lo largo de estos meses de pandemia:

¿Que opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Por mi problema de la lesión medular que padezco, ya venía por mi estado un poco autoconfinándome, pues mi vida social y familiar se había visto muy mermada en su realización, eran contadas las salidas salvo los compromisos como la comida de amigos en Trigueros y alguna reunión, incluso me costaba ya trabajo acompañar a mi esposa a la compra, lo único que me mantenía y me daba vida era la sesión diaria de gimnasio en el Aqualon (Ok+) a los que tengo que agradecer el trabajo de los buenos profesionales que allí hay y los consejos del por entonces director y amigo Pepe Gallardo. Estuve un año completo hasta el confinamiento. Una vez confinado mi entretenimiento era intentar mantener el tono muscular con una bicicleta estática, unos pedales como para subir escaleras y poco más. Lo importante era crearse una rutina diaria pues ya se veía que la cosa no iba a ser de una semana. Por las tardes me entretenía realizando y montando programas de radio en el estudio que tengo preparado en mi casa, actividad que vengo haciendo desde hace varios años para distintas emisoras y cadenas españolas como extranjeras. Y el confinamiento lo pasé en mi casa con mi esposa y mi hija y el novio. Ellos dos son docentes y bueno pudieron como tantos otros desarrollar en parte su labor. Mi esposa trabaja en enfermería y es la que más expuesta estaba por lo que en casa se extremaron al máximo las medidas y al ser ella por su trabajo la que tenía que salir, pues era además la que se encargaba de los suministros necesarios para la vida diaria. Estábamos en la casa que reunía unas condiciones cómodas al ser un adosado y solo cuatro adultos con lo que la convivencia era buena. No me puedo imaginar como sería un piso de 70 metros cuadrados, con tres niños el matrimonio y una abuelita y tres meses encerrados sin salir.

¿Como crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

Pues difícil respuesta cuando uno no es un visionario, pero espero que más temprano que tarde volvamos a nuestra habitual vida, que esa “nueva normalidad” no sea tal como sus palabras indican. Que todo esto haya sido un mal sueño y que haya servido para algo al menos, en que nos demos cuenta de lo vulnerables que somos y la importancia que tiene el sistema sanitario en general en su preparación y dotación. Que no se puede andar con recortes y escatimando medios si queremos estar preparados, porque una situación así se puede presentar en cualquier momento, como la última vivida de la carne “mechá”. Pero hemos tenido avisos recordemos el aceite de colza, las vacas locas, la gripe aviar o el ébola. La preocupación a lo que a mí me lleva todo esto, es que puede ser un nuevo tipo de terrorismo teniendo en cuenta la expansión mundial de la pandemia del covid y sobre todo el gran número de muertos que esta enfermedad ha dejado y “ sin pegar un solo tiro”.

El mundo de la comunicación ¿cómo va a cambiar?

Pues no lo sé porque esto ha sido un verdadero desastre, y hablo a nivel español, no sé cómo lo habrán llevado en otros países. Pero creo que lo primero y más importante es la información verdadera y cierta de lo que pasa para crear credibilidad en las personas. El rodearse de profesionales que apoyen la veracidad de la información y que no nos sintamos manejados como marionetas. Las redes sociales cuando hay desinformación hacen mucho daño. Hay que ser veraz y contundente con los datos y las actuaciones y que se desmientan inmediatamente los bulos que corren para tranquilizar al público. No puedes pedir que la gente te crea si tú no sabes ni te crees lo que estás diciendo. Las rectificaciones a unos datos que hace unos momentos se han dado como buenos es una falta de profesionalidad, y crea esa falta de credibilidad. Aún todavía los comunicados del ministerio son difíciles de comprender por nosotros mismos ya me dirás como transmitimos esos datos si no sabemos ni leerlos.

Eso da lugar a desórdenes informativos y a crear un vacío en el cual se da credibilidad a personas, entendidos o no en la materia que crean un caldo de cultivo apropiado para que políticos, empresas, personas con intereses extraños se hagan con el mango de la sartén que nadie se atreve a coger, en parte por miedo a quemarse. Todo ello y ya lo comenté antes, ante la falta de unión en un pacto de estado pues es y continua siendo un tema muy grave que nos ha dejado muy tocados, económicamente y sanitariamente, y desde el punto de vista de la comunicación totalmente dejados y abandonados, en unos momentos de una situación que no se ha sabido planificar con un plan de emergencia apropiado que no existe ni existirá.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No, la verdad es que no he pasado miedo; si respeto ante una situación nueva y que veía no se sabía atacar por parte de los responsables del país

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Salvar la vida. Pues desde la atalaya de mi castillo poco puedo hacer más que poner en marcha el sentido común para intentar no complicar más las cosas cuidándome yo y mi familia e intentando concienciar a esos irresponsables que nos ponen en situaciones de riesgo a todos.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos cinco meses que llevamos pandémico?

Cordura política y mano firme y férrea para atajar esta situación. Un remar todos en una misma dirección, pero quizás la altura política actual, no llega ni a la altura de los zapatos con otras situaciones difíciles vividas en nuestro país y los representantes políticos que teníamos entonces.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

Es muy difícil hacer pronósticos a corto plazo sin saber cómo van a desarrollarse los acontecimientos. Lógicamente cuando sanitariamente exista una solución a este problema, la tan esperada y deseada vacuna. No se puede pensar más allá de un día a otro. Volver a la normalidad será una cuestión de tiempo, ¿de cuánto? No lo sé pero está claro que en el camino habrán quedado muchas personas, unas fallecidas por desgracia y otras con un futuro laboral incierto y una vida truncada.