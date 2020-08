Matheus Santana: “El Recreativo está formando un gran equipo”

Es joven, aunque anda cerca de cumplir un lustro en la Segunda División B. El brasileño Matheus Santana pasa por ser uno de los fichajes más ilusionantes que ha realizado el Recreativo. Y no sólo por proceder del país que históricamente ha dominado el fútbol mundial. En esta entrevista, el jugador cedido por el Watford valora las opciones del Recre en una liga que aún está rodeada de muchas incógnitas.

-¿Cómo han ido sus primeros días en Huelva? ¿Está contento con el grupo?

-Estoy muy contento, es una ciudad bonita y los aficionados me reconocen por la calle. En cuanto a los compañeros, ya conocía a varios y hay buen rollo entre todos. Se está formando un gran equipo.

-¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron a aceptar la propuesta del Recre?

-El club. El Recreativo de Huelva es un equipo grande en España y cuando llegó su propuesta, no me lo pensé ni un minuto. Para mi carrera creo que es muy importante venir a un club de estas características, así que cuando salió esta oportunidad me puse contentísimo.

-¿Cuáles son sus características como jugador?

-Soy un mediocentro ofensivo, pero también suelo defender bastante y echar una mano a la espalda de los laterales. Me gusta tener la pelota y tengo un buen golpeo de balón.

-¿Cuáles son sus objetivos para esta temporada?

-Yo siempre intento sacar mi mejor versión partido tras partido. Es verdad que un entrenamiento no es lo mismo que un partido, pero creo que si lo haces bien en un entrenamiento, las cosas saldrán mejor en el partido, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Seguro que lograremos cosas muy bonitas.

-¿Hasta que punto es importante tener futbolistas que conocen el Grupo IV?

-Tener experiencia cuenta muchísimo. Yo llevo cuatro años en Segunda B y en esta categoría marcan la diferencia los equipos con un buen vestuario. No hay equipos ni muy buenos ni muy malos, todos salen a pelear y ganar, Y nosotros, con humildad seguro que conseguiremos los objetivos.

-¿Un mensaje para la afición?

-Que estoy deseando que esto arranque lo antes posible para que podamos disfrutar todos en el Nuevo Colombino, porque seguro que les daremos muchas alegrías.