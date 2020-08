Ana María Cáliz: “El corazón lo tenemos ahora más triste y cabizbajo”

A nuestra entrevistada de hoy la conocí hace más de dos décadas en unos momentos en que esta polifacética mujer estaba de la más rabiosa actualidad, debido a lo prolífera que era en actividades culturales. Me estoy refiriendo a la encantadora Ana María Cáliz.

Pintora, escritora, diseñadora, poeta, fotógrafa… No deja indiferente a nadie, pues tiene un estilo muy personal en todo lo que hace que la identifica, lo cual es bueno. A nivel personal es un encanto, simpática, agradable, conversadora, empática, deportista, comprometida con la sociedad y portileña.

Suelo encontrármela habitualmente en mis paseos matutinos por la playa y le propongo esta entrevista; me dice con todo el arte del mundo: “vale, porque eres tú”, sonrió, se lo agradezco y comenzamos.

Ana Mari, ¿cómo estas viviendo la situación actual?

Pues con incertidumbre y preocupación, todavía hay gente insensata por el camino.

¿El confinamiento, cómo dónde y con quién lo viviste?

Con un profundo dolor, al ver a los mayores que han dado todo por los demás, y nos han enseñado lo que tenemos sin los medios y comodidades de hoy en día. Se marchaban sin haber estado ni tan siquiera acompañados por su familia, y sus familiares con un dolor de por vida. El corazón llora por esta horrible circunstancia.

Los niños y niñas, sin tener conciencia de lo que estaba pasando, no podían salir al parque, ver y jugar a sus amigos. No tener los mimos de sus abuelos… ¡Qué penita!. No abrazar y besar a los suyos, sólo verlos en videollamadas. Todo un suplicio que se inserta en el alma y casi te queda sin respiración, el alma se te venía abajo igual que las lágrimas que surcaban por el rostro libremente.

Lo pasé sola aquí en Nuevo Portil, aguantando como todo el mundo el confinamiento. Los días se hacían eternos, procurando distraerme con mis actividades del diseño gráfico, escribiendo poemas y haciendo fotografías desde mi casa, además de ejercicios. Y gracias a estos tiempos con las videollamadas de mi familia y redes sociales. En definitiva, no pensar mucho en lo que estaba sucediendo, limitarme a guardar el confinamiento requerido por el bien de todos y el respeto que hay que tener hacia los demás, para poder llegar a un buen final.

¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

Estaremos con algo de desconfianza por lo que pueda suceder, el corazón lo tenemos más triste y cabizbajo. Según veamos cómo va sucediendo todo, iremos levantando el ánimo. Nada es para siempre. Desde luego estamos esperando que salga la vacuna para poder respirar tranquilamente y demostrar nuestro afecto como nos gusta, somos de besos y abrazos.

¿Has sentido miedo en algún momento?

No me moví de mi casa, y cuando se podía salir tenía un gran respeto y dudas por lo que pudiera ocurrir de nuevo, actué y lo sigo haciendo con mucha precaución. Era un estado de inquietudes que agitaba las ideas, aislando el ánimo.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Anhelando participar en mis recitales poéticos con la Asociación de “Poetas de Huelva por la Paz”, excursiones fotográficas con la Asociación de “Huelva y sus Fotógrafos” y viajes culturales con la Asociación Cultural de Huelva”, y por supuesto seguiré escribiendo, creando, diseñando, llevando mi arte a todo el mundo, alegrando el espíritu.

¿Qué has echado de menos durante el confinamiento?

Abrazar y besar a mi familia y amigos se me ha hecho eterno.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Huelva es un lugar con mucha luz, y por ello se ve todo magnífico, además tenemos el privilegio de tener una población de buena gente y solidaria. Disfrutamos de unas playas con aguas cristalinas con arenas rubias, una vegetación abrazando a sus pueblos encalaos y flores adornando sus calles, en el Andévalo y la Sierra repleto de pinares. Para degustar unas gambas blancas de ojos vivos y bigote inmejorables, un jamón con un sabor único alegrando el paladar, unas coquinas divinas y un sosiego para espíritu satisfactorio, necesario para vivir mucho y mejor.

¿Crees que si siguen los rebrotes volveremos a un nuevo estado de alarma?

Creo que si seguimos con gran precaución no llegaremos a esos limite tan perjudiciales mentalmente y económicos. La mayoría hemos aprendido los códigos de la salvación, han sido unos meses rigurosos, fríos e inolvidables, lo cual quiere decir que hemos aprendido bien la lección del comportamiento en este ineludible tema.

No te veo ahora con temas pictóricos ¿a qué es debido?

La pintura la dejé, después de hacer mis “50 Exposiciones Individuales” por todo el territorio español. Ahora me dedico a crear diseño gráfico, escribir poemas y fotografía.

¿Cómo es tu estilo?

Mí estilo es constructivista, con unos colores luminosos y planos, algunas de mis obras llevan hasta cien tonalidades distintas. Me he dedicado con mi pintura a realizar exposiciones, decorar lugares de ocio y cultura, realizar carteles anunciadores, planning, almanaques, pegatinas, christmas etc.. y llegar a FITUR (Feria Internacional de Turismo) con un cartel que pinté representando a Punta Umbría, más otro por la fiesta de la gamba, igualmente en la Expo`92 de Sevilla (Exposición Universal de Sevilla 1992) hubo una representación de mi Obra Pictórica.

Has tenido muchos reconocimientos y además cuentan contigo para muchas actividades

La verdad es que sí, aunque me ruboriza tener que contarlo. Pero han abundando las entrevistas en televisión, prensa y radio y las exposiciones con mi obras pictóricas y fotográficas. Participo como miembro de jurados de carteles anunciantes, figurando en las páginas web de arte, incluida en libros de poesía y pintura, directorios de arte, guías de arte, seleccionada en concursos poéticos y pictóricos. Salí en la Cabalgata de SS. MM los Reyes Magos en el Portil y Nuevo Portil, representando al Rey Melchor, figuro en YooTube con Power Point y vídeos con ocupaciones pictóricas, fotográficas y poemas; estoy incluida en la guía del Instituto de la Mujer de Artistas y Escritoras Contemporáneas. Fui elegida por la Comunidad Andaluza para figurar en el apartado de las biografías de Mujeres Andaluzas; el periódico Huelva Información me hace un homenaje por el día de la Mujer, asimismo elegida por el Ayuntamiento de Huelva como Artista destacada en el ámbito de la Cultura para recitar un poema de Federico García Lorca en el Gran Teatro de Huelva. He participado en subastas con una obra pictórica para poder subsanar ciertas necesidades. Elegida por el Patronato de Turismo de Huelva para crear un christmas navideño que recorrió Europa. La Diputación de Huelva reproduce una de mis obras pictóricas para revista ”Municipios79”….

Tengo a mi favor una crítica excelente y varios homenajes y con la alegría que todos los medios de la cultura y de difusión han estado presente y orgullosa de recibir algunos galardones entre otros el de Onubense del Año en Pintura en 1996

¿Has escrito algún libro?

Me han publicado poemarios y libros de cuentos Infantiles.

¿Qué supone para ti salir a diario a hacer ejercicio?

Para mí el ejercicio es una actividad seria y necesaria, en definitiva salud para la mente y el cuerpo. Pienso que en la medida de sus posibilidades, debería practicar deporte todo el mundo. Yo camino a diario por mi playa de Nuevo Portil y El Portil unos 5 kilómetros.

¿Qué opinión tienes sobre el Nuevo Portil, que es donde vives?

Confío que a nuestra nueva alcaldesa le mueva el interés de los vecinos, para la mejoría de todo en general. Nuevo Portil un lugar idílico.

Ana María que ha sido un placer rememorar tantas cosas de tus actividades culturales y conocer tus opiniones sobre la situación que estamos viviendo