El Recreativo pone nombre a su nueva equipación para la próxima temporada

Tras el lanzamiento de la campaña de abonados, no hay acto que concite más la atención del aficionado del Recreativo de Huelva que la presentación de las nuevas equipaciones para la próxima temporada. Y este verano no va a ser diferente, sobre todo porque el club ha sabido crear expectación con un anuncio promocional en el que no se revelan las formas y los colores, pero sí su nombre.

La nueva indumentaria del Decano se llamará ‘La Heroica’, en una clara alusión a estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. El resto de los detalles se darán a conocer mañana a las 10.00 horas.