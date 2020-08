El Festival de Cine de Islantilla proyecta desde mañana los cortos finalistas a ‘Luna de Islantilla’

El Festival Internacional de Cine bajo la Luna encara las últimas jornadas de su decimotercera edición con el Acto de Clausura del próximo sábado como meta, y con dos sesiones especiales que tendrán lugar mañana martes y el próximo jueves en las que se proyectarán los doce cortometrajes finalistas que aspiran a alzarse con el Premio ‘Luna de Islantilla’. Ambas sesiones especiales tendrán lugar en el tradicional patio del Centro Cultural de Islantilla a partir de las 22:30 horas, y el acceso a estos ciclos es gratuito, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID19.

La primera de la sesiones, la de mañana martes, incluirá la proyección de los siguientes seis títulos:

▪ A la cara, de Javier Marco (España / 13 minutos), con dos nominaciones: Mejor Cortometraje y Mejor Actriz.

▪ Lake of happiness, de Aliaksei Paluyan (Bielorrusia / 29 minutos), con cinco nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección Artística y Premio del Público al Mejor Cortometraje.

▪ Mateoren Ama, de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España / 14 minutos), con una nominación: Mejor Cortometraje.

▪ Qui vive, de Anaïs Debus (Bélgica / 19 minutos), con dos nominaciones: Mejor Cortometraje y Mejor Dirección Artística.

▪ Skin, de Guy Nattiv (EE.UU. / 15 minutos), con seis nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Dirección de Fotografía y Premio del Público al Mejor Cortometraje.

▪ Wounds, de Gwai Lou (Malasia / 8 minutos), con una nominación: Mejor Cortometraje.

La segunda de las sesiones especiales, la del próximo jueves, contendrá los siguientes cortometrajes finalistas:

▪ Funfair, de Kaveh Mazaheri (Irán / 15 minutos), con tres nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Actriz y Mejor Guión.

▪ Luz verde, de Juanma Díaz Lima (España / 14 minutos), con tres nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Actor y Premio RTVA al Mejor Cortometraje Andaluz.

▪ Mellen sten og et sted, de Mads Koudal (Dinamarca / 18 minutos), con dos nominaciomes: Mejor Cortometraje y Mejor Actriz.

▪ November 1st, de Charlie Manton (Reino Unido / 24 minutos), con cinco nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Dirección de Fotografía y Premio del Público al Mejor Cortometraje.

▪ Rruga (The path), de Besim Ugzmajili (Kosovo / 14 minutos), con tres nominaciones: Mejor Cortometraje, Mejor Actriz y Mejor Dirección de Fotografía.

▪ Y la lluvia también, de Melchor Tame (Argentina / 18 minutos), con una nominación: Mejor Cortometraje.

El acto de clausura de la XIII edición del Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto a las 20:30 horas en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, y será conducido por el actor Julio Perillán. En el transcurso de este acto se hará entrega del Premio ‘Luis Ciges’ al actor Carlos Hipólito, y se dará a conocer el Palmarés de esta edición, según el veredicto de un Jurado Oficial conformado por los actores Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén y Noemí Ruiz, la directora Nata Moreno, y