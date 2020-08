José Carlos Galván: “Los nacidos en la primera mitad del siglo XX no se merecen un sufrimiento así”

A José Carlos Galván lo conocí cuando empezó como corresponsal del diario Marca en Huelva, aparte de trabajar en la empresa de comunicación de Fernando Merchán. Siempre he tenido un contacto muy fluido con él y su forma de enfocar sus informaciones y contenidos periodísticos me han gustado, pues hay rigor y veracidad, aunque esa faceta ya ocupa un segundo lugar, al estar trabajando en la actualidad en la Junta de Andalucía.

En su día fui interlocutor con Félix Belzunce para que junto a Jesús Pulido hicieran un programa de televisión en Canal Luz, y es que la valía de estos dos grandes periodistas merecía la pena.

José Carlos es un fanático del deporte, correr es una de sus grandes pasiones y junto a Antonio Bendala se propusieron hacer maratones por las capitales donde el Real Madrid ha ganado la Copa de Europa antes o Champions ahora, que han denominado por la “ruta del Rey de Europa” donde aparte de disfrutar de esta actividad, lo hacen con fines solidarios, concienciando a la sociedad para que se hagan donantes de órganos

Nuestro entrevistado de hoy es persona cordial, ameno, buen profesional, de fácil sonrisa, implicado con la sociedad, dialogante, fiable y sobre todo muy “güenagente”, con el que tengo empatía y me agrada su filosofía de vida sana.

Le propongo esta entrevista, accede y comenzamos de tal manera:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Estamos viviendo una época tan dramática como histórica que pone de manifiesto la fragilidad del ser humano después de protagonizar avances como especie que le hicieron creer infalible. Aun así, seguimos pensando en que nuestras capacidades racionales nos mantendrán como dominadores de la naturaleza. Otra cosa es que las personas que están tomando decisiones tengan esas capacidades intactas. Ahora mismo lo dudo.

De lo que no tengo dudas es de que las personas que nacieron en la primera mitad del siglo XX no merecían esto, ni un final así, ni un sufrimiento así, ni un confinamiento así, ni nada así. El resto… bueno, hemos abusado de muchas cosas y a lo mejor necesitábamos un escarmiento. Otra cuestión es el grado de crueldad, que no va a ser para todos igual, por cierto. Por otro lado, la crisis del coronavirus deja claro que los derechos y libertades forman parte del pacto que hacemos los ciudadanos para vivir en sociedad, pero no son propiedades que nos haya otorgado la naturaleza. Hemos dado por hecho que por ser humanos podemos exigirlos. Por encima del Estado está la vida misma.

¿Qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Al margen de reclamar a los dirigentes las mejores condiciones, todos somos responsables de la situación. El confinamiento total por el estado de alarma será algo difícil de olvidar, salvo que la situación se repita o se agrave. Son meses que quedarán en la memoria. En mi caso, traté de organizar una rutina alternativa a la habitual, con la que era difícil cumplir por las tentaciones que te proporciona un hogar, la familia, el ocio doméstico… Alterné teletrabajo, con juegos familiares, deporte, mucho deporte, y dedicaciones que tenía muy aparcadas y que difícilmente podría haber llevado a cabo en un ritmo de vida normal. Pequeñas cosas como ordenar el archivo personal de fotos o la edición de vídeo me sirvieron para sobrellevar el confinamiento, junto con citas virtuales para reuniones o conversaciones a través de videoconferencias.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del deporte en general y del fútbol en particular?

La pandemia va a dejar una gran herencia en protocolos y normativas, pero pienso que en el día a día toda esa influencia se va difuminar poco a poco. El escenario ideal es que todo quede en una amplia anécdota para los que no han sufrido directamente el azote del coronavirus. Imaginamos un futuro con una vacuna en el que el Covid-19 se asemeje a una enfermedad común y curable en la mayoría de los casos. Y, desgraciadamente, creo que nos olvidaremos muy rápido de la amenaza que supone una pandemia de este calibre. Es decir, no aprenderemos. Es la condición humana.

Si trasladamos esto al mundo del deporte, pasaremos página mucho más rápido. El deporte está a la vanguardia de las reivindicaciones para acabar con las limitaciones que imponen las administraciones. Vemos al ámbito profesional que ha sido voraz a la hora de defender sus intereses económicos. Las modalidades y competiciones con más peso de todo el mundo se han puesto en marcha, en algunos casos hace varios meses. Y el deporte no profesional se siente agraviado por otras actividades que sí se han reanudado, como la tauromaquia. Y va a empujar con fuerza para volver a competir. El fútbol es un buen ejemplo de lo que digo. El ‘caso Fuenlabrada’ se pudo dar mucho antes. Y en Primera División, pero se asumió el riesgo con tal de que ingresar el dinero de las televisiones. Había que acabar la Liga como fuese y ya se piensa en la siguiente. Para mí es un error. No pasa nada por dejar campeonatos desiertos. Ante una situación extrema, decisiones extremas. Y el perjuicio económico es igual para todos. También lo es para el autónomo que se ha tenido que quedar en casa y, seguro, con menos recursos para aguantar el tirón.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Mi mayor preocupación siempre ha sido los padres, los abuelos… Es evidente que las personas mayores son más vulnerables, por mucho que la etapa de brotes esté señalando ahora en otra dirección. Es verdad que entre que las televisiones no han puesto el acento en los fallecimientos con nombres y apellidos y que Huelva es una de la provincia menos castigada por la pandemia mi temor ha sido contenido. Tampoco creo que sea necesario difundir el miedo entre la población. Apelo más a la responsabilidad que a infundir obsesiones que pueden llegar a ser un problema añadido.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?.

Durante el confinamiento he estado trabajando en un proyecto personal que ya había iniciado. La falta de tiempo me hacía avanzar muy despacio y ahora he tenido la oportunidad de impulsarlo. Desde hace tiempo me apetece hacer algo distinto a lo que llevo haciendo durante años y décadas, como son la comunicación y el deporte. Prefiero no dar detalles porque cuando lo presente necesitaré de ayuda para la difusión y quiero sorprender. Ahí lo dejo… Por lo demás, necesitamos algo de normalidad para volver a disfrutar intensamente con la familia.

¿Qué es lo que has echado de menos en los meses que estuvimos confinados?

Principalmente, durante el confinamiento eché de menos a mis padres y a mi hermano, la familia directa con la que no convivía. También el contacto directo con amigos y compañeros. Aunque presencialmente esta barrera ya se bajó, hemos creado una pantalla y aún cuando te ves con alguien ni lo abrazas ni lo besas. A eso nos hemos acostumbrado, pero creo que hay que recuperarlo en cuanto se pueda.

¿Cómo “venderías” Huelva para atraer inversores y turismo?

Dicen que la falta de infraestructuras de comunicaciones ha permitido a Huelva erigirse en una de las provincias españolas con mejores índices de la pandemia. No creo que sea del todo así. Creo que la población de Huelva ha sido muy responsable en líneas generales y que ha funcionado bien por comarcas, con espacios de ‘cortafuegos’ que han impedido la propagación como en otras provincias. En este sentido, podemos decir que se han comportado de forma segura y esto es un atributo que debemos añadir a las esencias de una provincia muy variada y muy completa. Sigue siendo una tierra por descubrir. Lo tengo claro. Pero no solo por los turistas, también por los propios habitantes. Hace escasos días realicé una travesía en barco por la Ría de Huelva, entre Marismas del Odiel, paseo de la Ría, Punta Umbría… y quedé impresionado por la brillantez de una estampa con elementos que habré visto mil veces sin llegar a darle valor.

¿Crees que si hay un mayor rebrote, volveremos a estado de alarma?

No me gusta jugar a ser un científico o un experto como muchos dirigentes políticos, pero me atrevo a opinar humildemente que si no tenemos vacuna en los próximos meses volverá el estado de alarma. La contención que realizamos en la actualidad será insuficiente porque es probable que los brotes se conecten entre sí pasado el verano. En cualquier caso, mi opinión está basada en las informaciones que nos proporcionan, pero no sabemos si son ciertas o nos dicen la verdad. Comunicaciones como que un primer momento las mascarillas no eran necesarias, e incluso perjudiciales, y ahora son obligatorias me genera una gran desconfianza.

¿Cómo lleváis tú y Bendala lo de los maratones y si estás contento con la temporada del Real Madrid

La Ruta del Rey de Europa, como no puede ser de otra forma, está en pausa en el apartado deportivo. En cuanto a los fines solidarios, seguimos haciendo campaña a favor de la donación de órganos y tejidos a través de las redes sociales, hemos creado un canal de Youtube para aumentar la difusión, mi compañero Antonio Bendala sigue dando charlas de superación…

En cuanto a las etapas de La Ruta, este año teníamos previsto correr las maratones de Madrid y Kiev y, lógicamente, ambas se han suspendido. Hemos reestructurado el calendario y si todo va bien, en 2021 tendremos que hacer un esfuerzo y correr más de dos pruebas. De todas formas, el primer semestre está en el aire y todo puede volver a cambiar. De momento, seguimos entrenando. Personalmente me viene bien para dejar una lesión que me ha limitado en los dos últimos años y medio y llegar más preparados a las maratones. Lo cierto es que vamos a llegar a tope a este paso. Creo que las carreras con miles de participantes y los conciertos multitudinarios serán los últimos eventos en recuperar la normalidad. Es lo lógico.

En los deporte de masa se pueden tomar medidas especiales como la limitación de aforo, pero en un maratón es complicado aplicarlas, aunque me consta que están trabajando mucho en esto.

Hablando de deportes de masa y a falta de competición para el Recreativo, hemos estado muy atentos al Madrid. En líneas generales, se le puede dar un aprobado alto, incluso notable, por ganar la Liga y la Supercopa. En la Liga de Campeones tenía un resultado muy malo de la ida y, de todas formas, el equipo blanco está en una transición de proyecto que no le permite en la actualidad competir con garantías por el centro europeo. No está muy alejado, porque existe estabilidad, pero le falta aún rellenar la falta de un depredador arriba y algún retoque en otras líneas.

¿Qué futuro le ves al Recreativo?

Lo que más me preocupa del Recreativo es que envuelta en una rareza derivada de la pandemia se va disputar una temporada, o eso creemos, que va a determinar su futuro para muchos años. Creo que el club está trabajando bien, pero no sabemos hasta dónde va a llegar la economía y se necesita una apuesta decidida por estar arriba. No hay otra alternativa. No opino aún de los fichajes, porque más allá de alguna referencia de los equipos de los que proceden poco podemos decir con certeza. A la variabilidad del mercado de Segunda B se añade la incertidumbre en torno a una temporada, a una competición, a una pretemporada… Y la distracción para el Decano puede ser letal tal y como han estructurado las competiciones. Para empezar, la falta de público ya una desventaja para el Recre, por el público que es precisamente una de las bazas de los albiazules. Pocos equipos de Segunda B tienen público real, por no hablar de las consecuencias económicas, aunque confío en que la masa social fija de este club muestre su fidelidad aún sin disfrutar de la grada llegado el momento.

José Carlos, que siempre es una gozada echar un ratito de charla contigo. Que te deseo toda clase de éxito en ese proyecto que tienes en mente y que acabe esta pesadilla lo antes posible y que puedas seguir corriendo junto a Antonio Bendala, la “ruta del Rey de Europa”