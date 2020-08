Ciudadanos exige al Gobierno un plan de acceso a las aulas

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha instado a la oposición en Andalucía y, en particular, al PSOE de Susana Díaz, a que abandonen el camorrismo político y dejen de crispar a los padres y a la sociedad con la vuelta al cole”, toda vez que la Consejería de Educación y Deporte, que dirige el consejero naranja Javier Imbroda, “está tomando todas las medidas que indican los responsables de Salud y poniendo todos los recursos necesarios para minimizar el riesgo de una vuelta al cole presencial”. El portavoz naranja ha insistido en que “no es el momento de generar incertidumbre, miedo y desasosiego entre los alumnos, padres y profesores” y ha urgido al Gobierno de Sánchez a “presentar un plan de acceso a las aulas que garantice la igualdad entre todas las comunidades autónomas”.

Díaz ha pedido a la oposición andaluza “responsabilidad” y que se ponga a trabajar con la Consejería de Educación y Deporte para “arrimar el hombro y ser útiles en un momento tan difícil como este, dejando la calculadora electoral al margen y la estrategia de intentar enervar a la comunidad con las redes clientelares que han tendido durante años, alimentándolas con el contra peor mejor”. El parlamentario naranja ha asegurado que “lo que desean las familias es que sus hijos cuenten con la certidumbre de una vuelta al colegio segura con la ayuda de todos y eso pasa por la responsabilidad de los representantes públicos, especialmente en un momento como este”. El vicepresidente del Parlamento ha aprovechado para pedir a los socialistas que reclamen al Gobierno central la convocatoria de una reunión de coordinación con las comunidades para que “no tengamos 17 modelos de vuelta al cole distintos”.

El parlamentario onubense ha destacado las “numerosas” medidas que está implementando la Consejería para “garantizar la seguridad en el regreso presencia a las aulas en septiembre”. Así, ha señalado el aumento de personal en los centros, con 269 docentes de refuerzo para los centros públicos y concertados de la provincia, a los que se unen los docentes coordinadores covid y los enfermeros de enlace; el suministro de 218.200 mascarillas mensuales y 22.700 litros de hidrogel para los colegios de Huelva; o la realización de 10.910 test covid a los profesores antes del comienzo de las clases, que se repetirán cada tres meses. “Este importante esfuerzo, que requiere de una inversión extra de la Junta de 600 millones, responde al convencimiento de que ninguna pantalla sustituye la atención personalizada de un maestro”, ha subrayado Díaz.

No obstante, “como el riesgo cero no existe” y “debemos estar preparados para cualquier escenario”, el portavoz de la formación naranja ha recordado también la inversión realizada para la adquisición de 150.000 portátiles para los centros, profesores y familias de la provincia afectados por la brecha digital, y la formación que en esta materia han recibido los docentes para, “si fuera necesario, afrontar la enseñanza desde casa”.

Díaz ha asegurado que entiende los temores de los progenitores ante el regreso de sus hijos al aula. “En Ciudadanos conocemos la preocupación que puedan tener las familias, entre otras cosas, porque también somos padres y tenemos hijos escolarizados”, ha afirmado, pero ha insistido en que es preciso “lanzar un mensaje de tranquilidad”, ya que “la Consejería de Educación está trabajando incansablemente para dar seguridad en la vuelta a las aulas y lo que menos necesita es deslealtad institucional del Gobierno de España ni irresponsabilidad aquí de los dos partidos que lo sustentan en Madrid”. En este sentido, el vicepresidente del Parlamento de Andalucía ha reconocido la “intensa negociación y el diálogo constante entre Educación y las direcciones de los centros escolares para una vuelta segura a las aulas, desde el consenso y estudiando medidas de flexibilización en los centros que hagan más fácil la autonomía de los mismos”.

EQUO se mantiene en la misma línea

Por otra parte, el pasado 21 de mayo tuvo lugar el encuentro virtual, organizado por EQUO Verdes Andalucía, donde participaron AMPAS Escuelas de Calor, el profesor de la UMA Nacho Calderón, Pepito Rueda como presidente de ASOAL y Libertad Benítez, exparlamentaria andaluza entre otros y que se encuentra integrado en su proyecto Conversaciones Rumbo Verde, dedicado íntegramente a las incertidumbres que ya presentaba entonces la vuelta a las escuelas andaluzas, así como a las propuestas que la comunidad educativa aportaba en esos días.

Desde entonces, han sido muchas las voces de la comunidad educativa que se han posicionado en contra de las instrucciones que la Consejería publicó el 6 de julio, ya que los plazos para reorganizar o replantear alternativas a las propuestas de Javier Imbroda eran “insuficientes.”

En este sentido se ha pronunciado Esteban de Manuel Jerez, coportavoz de la formación verde en Andalucía, “las instrucciones llegaron tarde y mal, puesto que ni fueron fruto de un consenso social ni respondían al clamor de toda la comunidad educativa; bajada de ratio, mayor número de profesorado y habilitación de espacios públicos para mantener las distancias que sí se aplican en otros entornos menos masificados, por ejemplo, dependencias públicas como las propias Delegaciones Provinciales de Educación.”

Así mismo, Equo Verdes Andalucía califica de inasumible el “decálogo para la vuelta segura” y que, lejos de especificar o dar respuesta al contenido de las instrucciones del 6 de julio, “redunda en argumentarios y medidas imposibles de acatar en los centros escolares”, tal y como han manifestado asociaciones y equipos directivos que llevan todo el verano trabajando en unos protocolos COVID-19 que de nada servirán si no se baja la ratio de forma contundente.

Dicho decálogo, por otra parte, recoge lo que el partido verde considera como una “intolerable amenaza a las familias, en caso de que decidan no exponer a sus hijos e hijas a entornos claramente inseguros porque cuidar de la salud de nuestra familia y nuestro entorno no puede ser delito,” como afirma Isabel Brito Cabeza, coportavoz de Equo Verdes Andalucía: “son las autoridades competentes quienes deben garantizar la vuelta a las aulas y asumir su responsabilidad, no traspasarla del gobierno central a los centros educativos y a las familias, saltando sobre sus competencias autonómicas que bien reclamaban durante el estado de alarma.”

En este sentido, la formación verde critica la llamada que Juanma Moreno Bonilla ha realizado, reclamando al Gobierno Central una coordinación entre comunidades autónomas, invitando a Pedro Sánchez a que cumpla «con lo que nos trasladó él mismo y que en este mismo mes de agosto nos convoque para coordinar, planificar e impulsar medidas».

Esteban de Manuel insiste en que “esta solicitud llega nuevamente tarde y es evidentemente fruto de la incompetencia autonómica para asumir el reto de planificar con un amplio consenso social, tal y como ha hecho, por ejemplo, la Comunidad Valenciana”. E Isabel Brito explica que “6.300 docentes más, aún sin nombrar, no suponen siquiera un docente más por centro escolar.”

Equo Verdes Andalucía recuerda algunas de las conclusiones a las que se llegó en mayo, entre las que se encuentran: