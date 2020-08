Misterio: ¿Qué hacía el presidente del Gobierno en una iglesia en Matalascañas?

Ha compartido Juan Martínez en su perfil de Facebook unas imágenes en las que parece observarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliendo de una iglesia en Matalascañas.

Ni que decir tiene que el vídeo, que está siendo muy compartido en redes sociales, ha levantado un inusitado interés.

Y no porque Sánchez esté (o no) en Matalascañas. En realidad está a dos pasos de allí porque pasa algunos días de asueto en Doñana. Sino por su presencia en un templo. De todas formas, las vacaciones del presidente del Gobierno forman parte de su esfera privada por lo que no dan muchas explicaciones de su agenda.

En el vídeo lo que se ve es que hay división de opiniones en los testigos de la escena. Mientras unos abuchean otros aplauden aunque los gritos son más ruidosos que las palmas.