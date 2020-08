La campaña de socios del Recreativo se desboca

Es un éxito de la afición, pero también es un éxito del club. La campaña de socios del Recreativo de Huelva se desboca. Al día de la fecha, el Decano cuenta con más de 3.000 abonados, una cifra impresionante cuando ni siquiera se ha alcanzado la tercera semana de venta de los carnets.

Más aún teniendo en cuenta que el contexto no invita, precisamente, a sacarse el carnet. Porque a estas alturas del verano, los aficionados del Recre aún no saben cuándo empezará la liga y, lo que es peor todavía, si podrán acudir o no a la grada del Nuevo Colombino. Pese a todo, Huelva está respondiendo a lo grande.

De momento, son pocos los clubes de la Segunda División B que se han atrevido a poner en marcha sus campañas de socios dada la incertidumbre que rodea al fútbol ‘no profesional’. En el sub-grupo del Recreativo, el líder, por ahora, es el Córdoba, que ya ha entregado 7.137 abonos.