José Antonio Nieto: “El rock es como un tatuaje en el alma, te engancha y queda grabado para siempre” 

A José Antonio Nieto, lo conocí, en los inicios de Radio Andalucía, hoy Onda Cero en el año 1982, una iniciativa de Fernando Merchán, que buscó un grupo de personas muy jóvenes para crear esta emisora de radio, entre los que nos encontrábamos mi entrevistado de hoy y el que suscribe este trabajo.

Con José Antonio siempre tuve una gran empatía, pues su espíritu de trabajo y de ilusión por el mismo era arrollador, por lo que congeniamos rápidamente hasta tal punto que me convencía con facilidad para que le acompañara a ver los conciertos de rock que se celebraban por la provincia, teniendo un recuerdo especial del que se llevó a cabo en Trigueros con “Los toreros muertos” como protagonistas y su tema “agüita amarilla”, que era su fuerte en esos momentos. Allí no cabía ni un alfiler y era imposible dar un paso, pero hasta que no logró entrevistar a Pablo Carbonell, me estuvo dando vueltas por todos lados.

Ni decir tiene, que allí nació el programa de radio “Tintorock”, que después de cerca de cuatro décadas, aún sigue en activo y con Nieto al pie del cañón, cumpliéndose el “dicho” que los viejos rockeros nunca mueren.

José Antonio es un auténtico crack, “güenagente”, enamorado del rock, simpático, servicial, risueño, comprometido con la sociedad… Lo llamo para proponerle esta entrevista y como es obvio, por la amistad que nos une, acepta del tirón y empezamos con esta primera pregunta:

¿Qué opinión sobre la situación que estamos viviendo?

Creo que vivimos una situación muy complicada a nivel mundial, de la que desconocemos muchos más detalles de los que conocemos. A nivel nacional, pienso que el gran problema sanitario se ha visto agravado por una deficiente gestión de la situación, donde se han mezclado imprevisión, negligencia, incapacidad, oportunismo, mentiras…vamos, un cóctel explosivo, cuyas consecuencias están ahí, y que aún no ha terminado.

¿Qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Pasé el confinamiento sólo, en la finca de Aljaraque donde vivo; he salido únicamente por motivos de trabajo o para hacer la compra. He estado muy entretenido, sin tiempo para aburrirme: trabajando en casa, haciendo tareas en el campo, oyendo música y leyendo. Preparando y grabando mis programas de radio, y conectado con el mundo a través de internet y las redes sociales.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, y sobre todo el mundo del rock?

La realidad que observamos parece indicar que, cuando esta pesadilla termine, que terminará, como ya ha ocurrido con otras pandemias que ha afrontado la humanidad, volveremos a nuestros hábitos de vida acostumbrados, con escasos cambios. Lo de la “nueva normalidad” me parece un camelo propagandístico. Mientras llega el momento en que se pueda dar por superada la pandemia, viviremos el día a día con los condicionantes que nos impongan.

El sector de la cultura y el espectáculo se está viendo seriamente afectado, exceptuando algún que otro despropósito que hemos visto recientemente. En concreto, el rock tiene por delante una larga travesía del desierto, las giras y conciertos de grandes bandas parece que no volverán hasta bien entrado 2021, los pocos conciertos en directo están siendo en formato muy reducido y difícil de sostener económicamente. Pienso que quienes mejor resistirán esta travesía, serán quienes lleven un equipaje más ligero.

¿Has pasado miedo en algún momento?

A nivel personal no he tenido miedo, pero sí he estado preocupado por mi Madre, por su avanzada edad forma parte del grupo de mayor riesgo y por mis hijos; afortunadamente, se encuentran todos perfectamente.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Mis planes de futuro pasan por llegar en las mejores condiciones posibles a la jubilación anticipada, que espero pueda ser en un plazo de 2 ó 3 años; tengo en mente y entre manos, en algunos casos múltiples ideas, ocupaciones, aficiones y proyectos, entre los que la música ocupa un lugar preferente, pero no exclusivo.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos más de cinco meses que llevamos pandémico?

En la fase de confinamiento, me resultó muy duro no poder dar un abrazo a mi madre, mis hijos y amistades…, tambien, el fallecimiento de mi mejor amigo, al que apenas pudimos despedir una docena de personas. En la fase actual, echo de menos disfrutar de conciertos en directo, hacer sesiones DJ con las que disfruto como un niño…Y en todo momento, echo de menos una gestión capacitada, profesional y honesta de esta compleja situación que estamos viviendo.

¿Cuántos años llevas dedicado al mundo del rock y cuál es el secreto?

Empecé como oyente de rock con 15 ó 16 años y, fundamentalmente, sigo siendo un oyente apasionado del rock y otras músicas, con 61 años!. Por el camino, he colaborado en la organización de conciertos, he realizado entrevistas y comentarios de discos y conciertos para periódicos locales y para revistas nacionales e internacionales, he creado programas de radio en las emisoras locales de las cadenas más importantes del país.

Desde 2009, sigo dando vida a mi programa más conocido, el “Tinto-Rock”, en plan totalmente freelance, aprovechando los medios que la tecnología actual ofrece para hacer y difundir radio. El secreto es la pasión, la satisfacción que siento compartiendo la música que me gusta; el rock es mi gran afición, aunque mi vida laboral y profesional va por otro camino, pues como bien sabes, soy geólogo, ingeniero técnico de minas, y master en ingeniería ambiental, de manera que la música siempre está en mi vida como un horizonte de bienestar y paz.

¿Qué tiene el rock para enganchar a tantas personas?

Es difícil concretar una respuesta, te diría que el rock es un tatuaje en el alma; cuando te engancha, se te queda grabado para siempre, porque conecta con sentimientos profundos del ser humano: creatividad, admiración por el arte, conexión con otras personas, transmisión de energía…

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y turismo?

Desde el punto de vista de las inversiones, creo que debemos tener una mentalidad abierta y considerar las múltiples posibilidades y riquezas que ofrece nuestro territorio: turismo, sí, pero tambien pesca, agricultura, minería, ganadería, logística, industria.

Si avanzamos en la transformación y manufactura de nuestras materias primas, y nos dotamos de las infraestructuras de comunicación necesarias, básicamente, una red ferroviaria del siglo 21, y una buena conexión directa con Extremadura, podemos mejorar mucho nuestra situación. Y en cuanto al turismo, pienso que Huelva tiene el privilegio de conservar zonas que le permiten hacer una oferta turística diferente: pongamos en valor la naturaleza frente a la masificación, la paz frente al ruido, la luz de atardecer frente al neón de las discotecas, la aventura frente al “todo incluido”.

En nuestras playas y en el interior de la provincia hay recursos paisajísticos, medioambientales, deportivos, culturales, gastronómicos, etc., capaces de atraer a un turismo exigente que busca valores diferentes a los que puede encontrar en cualquier playa de “no voy a decir qué sitios”.

¿Crees que si siguen los rebrotes, volveremos al estado de alarma?

El desarrollo de la pandemia no ha terminado, ni tenemos información fiable sobre su evolución a corto o medio plazo. Evidentemente, la situación debería afrontarse con medidas coherentes: dotación de medios sanitarios, localización de enfermos, confinamientos localizados y efectivos allí donde sea necesario, control de fronteras por tierra, mar y aire, fomento de la relocalización de actividades productivas para reducir nuestra dependencia del exterior…, todas ellas son medidas que pueden adoptarse sin necesidad de decretar el Estado de Alarma, que es como matar moscas a cañonazos, y tiene implicaciones que van mucho más allá del confinamiento físico.

José Antonio, estamos llegando al final de esta charla que hemos mantenido, cualquier otra cosa que quieras decir, es el momento.

Salud para todo el mundo, que seamos felices en la medida de lo posible, y que podamos disfrutar del buen rock

Amigo, que ha sido una gozada estar en contacto contigo y cuando te jubile que cumplas tus proyectos.