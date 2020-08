Extraordinaria respuesta de la afición del Recreativo

La fidelidad de la afición del Recreativo de Huelva no deja de sorprender a propios y extraños. Alcanzada la segunda semana de la campaña de abonados, el Decano cuenta ya con 2.500 socios. La respuesta de los seguidores albiazules a la llamada de su equipo está siendo sencillamente impresionante.

Más aún teniendo en cuenta que el contexto no invita, precisamente, a sacarse el carnet. Porque a estas alturas del verano, los aficionados del Recre aún no saben cuándo empezará la liga y, lo que es peor todavía, si podrán acudir o no a la grada del Nuevo Colombino. Pese a todo, Huelva está respondiendo a lo grande.

El Córdoba roza los 7.000 abonos

De momento, son pocos los clubes de la Segunda División B que se han atrevido a poner en marcha sus campañas de socios dada la incertidumbre que rodea al fútbol ‘no profesional’. En el sub-grupo del Recreativo, el líder, por ahora, es el Córdoba, que ya ha entregado 6.797 abonos.