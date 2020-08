Denuncian el desalojo de los inmigrantes frente al Ayuntamiento de Lepe

Desde la Coordinadora Solución Asentamientos integrada por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y sindicatos denuncian el desalojo de los trabajadores inmigrantes acampados durante 29 días, frente al ayuntamiento de Lepe para exigir un alojamiento digno después de que dos incendios arrasaran las chabolas donde vivían.

“Policía municipal y guardia civil aprovecharon el momento de la mañana, en que las personas acampadas se trasladaban a otro lugar para desayunar o asearse y, sin previo aviso, comenzaron a recoger colchones, mantas, pancartas y demás pertenencias con el apoyo de trabajadores municipales. Dos incendios que arrasaron completamente dos asentamientos de chabolas dejó más de doscientas personas sin un techo donde cobijarse y dos heridos. Ni una sola autoridad de ninguna administración se personó en el lugar de los hechos. Solamente algunas ONGs atendieron a los afectados con comida, agua y kits de higiene”, aseguran.

A lo largo de estos 29 días de acampada frente al ayuntamiento, las autoridades locales han ofrecido hostales de la zona para 10 días para las 78 personas que dormían frente al ayuntamiento, medida que , los mismos afectados, consideraban absolutamente insuficientes sin la posibilidad de solucionar el grave problema de falta de alojamiento.

Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ofreció la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencia) para la instalación de barracones. Sin embargo, el espacio ofrecido por la corporación municipal para la instalación de estos módulos no se consideró idóneo por parte de esta unidad militar, ya que no cumplían con los requisitos necesarios. El espacio ofrecido por la corporación municipal está ubicado a 7 kilómetros de la localidad y, por tanto, lejos de todos los servicios necesarios como supermercados o centros de salud y además no cumplían con el requisito de estar protegido de alguna manera de las fuertes temperaturas. Tampoco fue aceptado por los afectados ya que una ubicación a 7 kilómetros de Lepe podía suponer la formación de guetos separados de la localidad.

Las organizaciones CGT, ASNUCI, PCA, ATA Y Asociación multicultural de Mazagón lamentan:

– El desalojo de los afectados acampados en la plaza y sin previo aviso con la excusa de la pandemia, cuando en todo momento se cumplió las normas de comportamiento y de higiene exigidas.

– La posición inamovible de las autoridades municipales a lo largo del tiempo y el poco empeño en ofrecer a la UME un espacio idóneo para la instalación de módulos, dejando pasar una solución de urgencia para 200 personas.

– La pasividad de todos los niveles de la administración para solucionar un drama humanitario de emergencia que afecta a 200 trabajadores que, de la noche a la mañana, perdieron todas sus pertenencias incluida la valiosa documentación que demuestra la estancia de tres años en España, pasaportes y dinero que habían ganado en la pasada campaña.

Aún así, valoramos, y así lo esperamos, la respuesta de algunos niveles de la administración por el empeño en construir puentes y poder seguir estudiando soluciones para un grave problema humanitario que dura ya más de veinte años.