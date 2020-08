El actor Carlos Hipólito recibirá el Premio ‘Luis Ciges’ del Festival de Cine de Islantilla

El actor madrileño Carlos Hipólito recibirá el próximo 29 de agosto el máximo galardón honorífico que concede el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum, que ha reconocido la figura de este intérprete como merecedor del Premio ‘Luis Ciges’ 2020. Hipólito recibirá este galardón durante el transcurso del Acto de Clausura del Festival de Islantilla, durante el que se exaltará su trabajo en la industria del cine, el teatro y la televisión.

Carlos Hipólito se sube profesionalmente por primera vez a un escenario en 1976, y desde entonces ha venido recibiendo multitud de premios teatrales a lo largo de su carrera. Su talento y versatilidad le llevan a intervenir en destacadas películas y series de televisión.

A principios de los años 90 comienza a destacar en el cine tras sus trabajos en Beltenebros de Pilar Miró (1991) y Mi hermano del alma de Mariano Barroso (1993). Se convierte en actor imprescidible en la filmografía de José Luis Garci en títulos como You’re the one (Una historia de entonces) (2000), Historia de un beso (2002), Tiovivo c. 1950 (2004) , Ninette (2005) o Sangre de mayo (2008). Por su trabajo en Historia de un beso recibe la nominación al Goya al Mejor Actor de Reparto.

Hipólito ha trabajado también a las órdenes de Carlos Saura en producciones como Goya en Burdeos (1999) o El 7º día (2004), y este año volverá a la pantalla grande de la mano de Nacho Álvarez con Explota, explota, y de Beda Docampo Feijóo con La maldición del guapo.

Su paso por televisión tiene un hito en la mítica serie de TVE Cuéntame cómo pasó, interpretando en off la voz narradora de su protagonista, Carlos Alcántara, desde 2001. También ha participado en otras exitosas series de televisión como Vis a vis (2015), para Antena 3 Televisión, o Vivir sin permiso (2018) y Hermanos (2014), para Telecinco. En TVE ha demostrado su talento en producciones como Desaparecida (2007), Guante blanco (2008) o la multipremiada El Ministerio del tiempo (2016).

El Festival de Islantilla ha reconocido en anteriores ediciones a los actores Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué y Juan Echanove, así como al director Benito Zambrano, con el Premio ‘Luis Ciges’, un galardón que distingue la labor de personalidades fuertemente implicadas con el cine como medio de expresión artística, y que debe su nombre al genial actor por su especial vinculación con este Festival, al que donó en vida sus libros y objetos más preciados, entre ellos el Premio Goya por Así en el cielo como en la tierra.

La muestra cinematográfica internacional se está desarrollando durante julio y agosto en el enclave de Islantilla, compartido por los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina, y durante dos meses proyecta gratuitamente largometrajes y cortometrajes de lunes a jueves en el patio de Centro Cultural de Islantilla ubicado en la Avenida de Río Frío de este enclave, este año con las necesarias medidas de seguridad sanitaria que imponen los protocolos anti COVID19.