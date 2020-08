Ernesto Neyra ingresa en la cárcel por una orden de busca y captura tras ser detenido en Matalascañas

Ernesto Neyra, ex marido de Carmina Ordóñez, fue detenido por la Policía Nacional en un hotel de Matalascañas. Ese mismo día, el bailarín ingresó en la prisión de Huelva.

Sobre Ernesto Neyra pesaba una orden de busca y captura desde el pasado 20 de mayo después de que incumpliera con la obligación de ingresar en prisión de manera voluntaria tal y como dictó el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga el pasado 13 de febrero. El motivo que ha llevado al sevillano a prisión ha sido el delito continuado de impago de la pensión de alimentos a los tres hijos que tiene con Lely Céspedes.

Años después de su controvertida separación, la ex modelo malagueña reclamó a su ex pareja la parte de la pensión de alimentos que le correspondía legalmente a sus tres hijos menores de edad. Ernesto Neyra llegó a acumular una deuda de más de 50.000 euros, aunque gracias a la predisposición de Lely Céspedes, la cifra bajó hasta los 9.000 euros. Pese a que desde los juzgados también le ofrecieron la posibilidad de fraccionar el pago en nueve mensualidades, el sevillano no hizo frente a la deuda.

En el auto el juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga expone que Ernesto Neyra “finalmente deberá ingresar en la cárcel al no haber satisfecho ni la cantidad adeudada en concepto de pensión alimenticia ni la multa derivada por la responsabilidad civil de sus actos”. Aunque el bailarín se encuentra en la prisión de Huelva, podrá solicitar el traslado a cualquiera de las cárceles de la provincia de Sevilla, donde tiene fijada su residencia, para cumplir la condena.