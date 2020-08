Juanma Delgado, el onubense ganador del talent show ‘Aguja Flamenca’

Juan Manuel Delgado Pérez tiene 25 años y es natural de Aracena. Además de haber cursado estudios de diseño de moda, patronaje industrial y estilismo, es graduado superior en administración y finanzas.

Su pasión por el diseño de moda le llevó a participar en el primer concurso de talentos de Canal Sur Televisión dedicado a la moda flamenca ‘Aguja Flamenca‘, del que se ha proclamado ganador tras 12 semanas de concurso midiéndose con otros 10 creadores andaluces.

En diariodehuelva.es conocemos mejor a este aracensense apasionado de la moda y del traje tradicional andaluz.

-¿Cómo ha sido participar en este talent show?

-Participar en ‘Aguja Flamenca’ ha sido la mejor experiencia de mi vida. Una montaña rusa de emociones y sentimientos donde he aprendido y he crecido, he conocido a gente increíble y he cumplido un sueño.

-¿Cómo era la competencia?

-La competencia ha sido brutal. Lo que más me ha gustado ha sido la diversidad, tanto de gustos como de personalidades, que ha habido. Ha sido un placer trabajar y aprender de todos todos, ya que cada uno ha aportado algo diferente al programa.

-¿En qué se han basado para elegirte como ganador?

-El jurado valoró muy positivamente mi diseño, en el que supe conjugar el rigor del traje de flamenca aportando novedades y riesgo, que era lo que habían estado pidiendo todos los programas. Además también tuvieron en cuenta mi evolución como concursante desde el inicio del programa.

-¿Qué vas a poder hacer gracias al premio?

-Gracias al concurso voy a poder seguir formándome, cosa que me encanta, en la escuela Sevilla de Moda, donde en septiembre empezaré un master en la Cátedra de Moda Flamenca, dirigida por Juana Martín, miembro del jurado y a la cual admiro muchísimo.

Por parte de Singer, colaboradores del programa, he recibido una máquina de coser y, por supuesto, podré hacer mi propia colección para desfilar en simof 2021 (¡Mi sueño!) para llevar a cabo mi colección.

Flamentex (también patrocinadores de Aguja Flamenca) colaborará conmigo aportándome tejidos para ocho de mis diseños y también tendré la oportunidad de crear mi propio estampado.

-¿Te ilusiona poder participar en la próxima edición de SIMOF? ¿Tienes alguna idea de la línea de diseño que quieres hacer?

-Era uno de mis sueños, por ello estudié diseño, lo tenía como una meta y gracias a ‘Aguja Flamenca’ se hará realidad.

En cuanto a la colección, seré fiel a mi estilo, para mí menos es más, me gustan las cosas flamencas aportando frescura y por encima de todo la elegancia.

-¿Desde cuándo te gusta la moda flamenca?

-Desde que tengo uso de razón. Por suerte, mi familia es muy romera y en mi casa siempre se ha vivido muy intensamente los preparativos para nuestra Romería de la Pastora, de ahí me viene todo.

-¿Cuándo diseñaste tu primer traje de flamenca?

-Desde pequeño siempre intentaba marcar mi criterio cuando mi madre se hacía sus trajes de flamenca o los de mi hermana y amigas, pero no fue hasta 2017, mi primer año estudiando diseño, cuando diseñé y confeccioné mi primer traje.

-¿Te gustaría vivir del diseño de moda?

-Por supuesto, ya no concibo otra profesión que no sea esa a la que quiera dedicarme.

-¿En quién te inspiras para tus creaciones?

-Me inspiro en la mujer, su fuerza, su ímpetu… como diseñador intento potenciar al máximo la belleza femenina. Creo que es lo primordial, que una mujer se vea favorecida, poderosa, especial…

-¿Quién o quiénes son tus referentes?

-Tengo muchos, pero destacaría a Pierpaolo Piccioli, director creativo actual de la Casa Valentino y también destaco a Giambattista Valli.

-Si pudieras elegir un “padrino” o alguien que te acompañara en tu carrera, ¿A quién elegirías?

-Indiscutiblemente a Juana Martín. Para mí ha sido un referente a la que he admirado. Haberla tenido como miembro del jurado de ‘Aguja Flamenca’ ha sido un privilegio, he aprendido semana tras semana de cada uno de sus consejos y voy a tener la suerte de seguir teniéndola cerca ahora como profesora en la Cátedra de Moda Flamenca.

-¿Cuál es tu meta?

-Mi meta es seguir formándome para llegar a ser un gran profesional, gracias al programa y el premio tengo los medios, ahora toca trabajar duro para salir adelante y llevar a cabo mi propia empresa.

-¿A quién le dedicas el premio?

-En primer lugar, a mis padres y familia, ellos se han sacrificado igual o mas que yo para que realizara mis estudios y consiguiera una oportunidad como esta y por supuesto también se lo dedico a mi profesor Emilio, quien me lo ha enseñado todo y desde el principio apostó por mí. También a mi Mari Ángeles, a la que quiero y admiro. Ella era la modista con la que trabajé en el mismo taller y de la que aprendí la soltura y mayoría de trucos a la hora de confeccionar.