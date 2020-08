Miguel Ortiz: “Durante el confinamiento me he leído 176 capítulos de El Quijote”

Nuestro protagonista del día de hoy jugó más de 200 partidos de titular-titular en el Recreativo de Huelva, sin contar los partidos de la Copa y los amistosos, siendo uno de los futbolistas más destacados en el ascenso del Decano a la Segunda División-A, en la temporada 1973-74. Fue capitán albiazul y un ejemplo a seguir dentro de los terrenos de juego. Igualmente durante 21 años ha sido el delegado del colegio de entrenadores de fútbol de Huelva, cargo que dejó hace un par de años. Me estoy refiriendo a Miguel Ortiz, de las personas más correctas que me he encontrado dentro del mundo del fútbol.

Hablar de Miguel es hacerlo de una persona entrañable, trabajadora, justa, servicial, honrada… Involucrado con el mundo del fútbol durante toda su vida, que a la hora de su adiós ha dejado muchos amigos, fruto que duda cabe de su forma de ser.

Lo llamo para hacerle la entrevista y en principio me dice que él no es importante, pero le insisto, aunque poquito, acepta encantado y nos ponemos manos a la obra.

Miguel, a la pregunta sobre la situación que estamos viviendo, es claro y conciso: “la situación es difícil en su dos vertientes, sanitarias y económica”.

¿Cómo viviste el estado de alarma?

Durante el confinamiento me organicé: lectura, crucigramas, trabajo de casa y compras. En cuanto a la lectura, me leí el Quijote de la Mancha, unos 176 capítulos, entre los dos tomos. Obra magnífica, alegre, simpática… Cultísimo Miguel de Cervantes. La obra más leída y traducida del mundo después de la Biblia. Como es lógico, vi también televisión y critico tantos anuncios y cantes en inglés. En Londres no se ve un anuncio que no sea en su lengua. Hay que defender al español.

¿Cómo cambiará la vida después de la pandemia y especialmente el mundo del deporte?

El mundo del deporte se resentirá, las Olimpiadas, los campeonatos de fútbol, igualmente. Hasta que no salga alguna vacuna y los aficionados vayan a los estadios, se resentirá en todas las categorías y los jugadores profesionales de fútbol, baloncesto… Tienen que cambiar su “chips” monetario.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no pasé porque cumplí las recomendaciones sanitarias, y así debería actuar todo el mundo para evitar rebrotes. Hay que cuidarse y cuidar de los demás.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Lo tengo muy claro, mi proyecto para el futuro, es evitar contagiarme, por mí y para bien de los que me rodean. No se puede mirar a larga distancia tal y como está la situación

¿Qué has echado de menos en estos casi 5 meses de pandemia?

Fundamentalmente en el estado de alarma he echado de menos el no poder salir a la calle, el calor humano, el contacto con familiares y amigos, la falta de libertad…

¿Cómo venderías tú Huelva para atraer inversores y más turismo?

En estos momentos, hay que recordar que en Huelva y su provincia ha sido donde menos contagiados ha habido, por lo tanto invita a visitarla. El litoral, la Sierra, la buena gastronomía, la cordialidad de sus gentes, su historia, sus fiestas, su Semana Santa… Son altamente conocidos, sólo hacen falta infraestructuras acorde con el siglo XXI, para que sea fácil y cómodo llegar a esta tierra.

¿Si continúan los rebrotes, se volverá a un estado de alarma?

Espero que no haya que confinarse de nuevo, aunque por demarcaciones puede seguir ocurriendo tal y como se está viendo en algunas comarcas. Y desde luego quiero decirle a los jóvenes que tienen que concienciarse, que no puedo vivir de espalda al problema que tenemos, pues pueden contagiar a sus padres, abuelos… Las multas arreglan muchas desobediencia, hay que atacarle “al bolsillo” la única forma de entender.

Vamos ahora a temas deportivos ¿cómo ves el futuro del Recre?

El futuro del Decano desde hace tiempo lo veo incierto y me preocupa, tendría que ascender la próxima campaña, pues la categoría natural de Recreativo, como mínimo es la Segunda División-A. Aparte de solventar muchos problemas económicos.

¿Qué recuerdos tienes de tu etapa como jugador albiazul?