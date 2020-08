El abandono de animales aumenta “desorbitadamente” tras el confinamiento

Es una triste realidad y cada día las redes sociales se inundan con mensajes de nuevos animales abandonados o encontrados muertos en la provincia. La desescalada y el inicio de verano han disparado “desorbitadamente” el número de abandonos de animales, sobre todo perros y gatos. El verano siempre es una de las fechas más difíciles para esta situación, ya que “sigue habiendo tendencia a abandonar a los pobres animales cuando llega la época estival“, han afirmado desde las protectoras onubenses.

Aunque durante el confinamiento aumentaron las adopciones, en las fases de desescalada y en la nueva normalidad la tasa de abandono ha aumentado considerablemente. A finales del mes de mayo se registraron 2.000 abandonos de perros en nuestro país, coincidiendo con las primeras semanas de la desescalada y ante la cercanía del fin del estado alarma. Asimismo, desde el inicio del proceso de salida del confinamiento la Real Sociedad Canina de España ha denunciado que el abandono de perros ha aumentado un 25%.

Y es que nuestro país es uno de los lugares de Europa con más abandonos de mascotas (cerca de 140.000 perros y gatos cada año, según la Fundación Affinity). Uno de los motivos del incremento de perros abandonados es la crisis económica resultante de la crisis sanitaria del Covid-19, ya que la pandemia ha mermado los ingresos de muchas familias y el gasto medio anual de tener una mascota en casa es de unos 1.350 euros anuales, entre veterinario, higiene, alimentación y demás cuidados.

Además, la RSCE asegura que “muchas personas que aumentaron la familia durante el confinamiento con una mascota se empiezan a dar cuenta de la responsabilidad que conlleva“. Esta afirmación se reitera continuamente por parte de las asociaciones y protectoras porque “la gente no es consciente de que tener un animal en casa no es un capricho temporal, sino que por suerte podrías convivir con él hasta 15 años”.

En Huelva existen multitud de asociaciones y personas particulares que intentan paliar esta “desgracia”, con la ayuda de los propios vecinos y amantes de los animales. Así, la advertencia que se produjo durante el confinamiento por parte de este colectivo sobre que “el repunte del 50% en la demanda de cachorros en plena pandemia, equivalen a unos 5.000 perros que, en muchos casos, se instrumentalizaron como medio para salir a pasear, entretener a los niños o crear un mayor vínculo, al disponer de más tiempo para estar juntos”.

Desde Valverde Animal han denunciado que “todos los días nos encontramos con casos en los que echamos una mano, pero a veces es imposible. La responsabilidad y culpa es de quien abandona, nunca de las protectoras y asociaciones que intentamos ayudar y proteger a estos pobres animales”.

Hablo como Isla Fernández, voluntaria y presidenta de Valverde Animal. Creo que lo que ha pasado hoy puede servir para… Publiée par VALVERDE ANIMAL ASOCIACIÓN PROTECTORA – HUELVA sur Lundi 20 juillet 2020

Cada día, las protectoras y asociaciones onubenses animan en sus redes sociales a adoptar de una forma responsable y a apostar por una familia ‘siempre unida’, incluidas las vacaciones. Tal y como ha afirmado la presidenta de Puntanimals Mari Carmen Mayol “es una situación muy complicada porque cada vez nos encontramos con más casos de abandono y acogida, y que estos perros salgan en adopción es difícil”.

Es importante concienciar a los ciudadanos de que la vida de los animales son responsabilidad nuestra, “debería haber un registro y multas reales, en las que se sancione con la dureza que merece el abandono y maltrato animal”, coinciden todas las asociaciones.

Los propios ciudadanos solidarios han creado plataformas para ayudarse en la recogida y mantenimiento de animales abandonados. Un ejemplo es ‘La tropa de Isra’, de Israel Bueno. Bueno ha expuesto a diariodehuelva.es que “estamos totalmente desbordados, hay más abandonos que nunca, es una situación insoportable e insostenible”. Ha añadido que “el confinamiento hizo que muchas asociaciones diesen animales como juguetes, algunas perreras se vaciasen porque no hubo un control sobre ello porque los adoptantes “eran buenísimos”. Ahora que la gente vuelve a su vida, los animales empiezan a estorbar de nuevo. Empiezan a salir animales de debajo de las piedras, todos los días una media de unos 10-15 avisos, los cheniles de las perreras se vuelven a llenar, la semana pasada mismo deje los cheniles del depósito municipal vacíos evitando que entrasen en la masacre de la perrera de Valverde, ya han vuelto a entrar los nuevos…”.

En este sentido, la presidenta de Puntanimals ha considerado que “este año está siendo mortal, no paran de darnos avisos, nosotros no podemos hacernos cargo de todos los animales, necesitamos ayuda porque no tenemos subvenciones y dependemos de la solidaridad de todos. Este año es horroroso, es raro el día que no entran animales”.

Los casos de abandonos se incrementan en perros, pero el caso de los gatos es “extremadamente mucho peor, ya que durante el confinamiento ha habido muchas gatas que no han podido ser castradas con lo que las colonias se han descontrolado totalmente. Y los gatos son aún más difíciles para encontrar adopción”, ha indicado Bueno.

Desde las asociaciones, colectivos y protectoras se solicita más colaboración ciudadana, más solidaridad y ayudas, pero sobre todo, más responsabilidad en la tenencia de animales y una legislación más dura para los casos de abandonos y maltratos.

Fotografías: La Tropa de Isra – Puntanimals