El PSOE destaca las ayudas del Gobierno de 30 millones para la pesca onubense

El sector pesquero de Huelva es uno de los más importantes de España, que concentra en nuestra Costa Occidental la mayor flota de Andalucía, destacando la vertiente artesanal y donde la industria de transformación y de congelados se vislumbra también como de las más importantes del país. Las ayudas que ha aprobado el Gobierno de España para financiar la paralización que ha sufrido la flota durante los meses de pandemia se eleva a 30 millones de euros, una cantidad que “alivia los temores de un sector que, además, ha hecho ímprobos esfuerzos para que estos alimentos de primera necesidad no faltaran en los mercados a pesar de las dificultades”, ha señalado la diputada socialista onubense y secretaria de Pesca de la Comisión Ejecutiva Federal, María Luisa Faneca.

El real decreto de ayudas se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros. Acoge las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para hacer llegar urgentemente liquidez a los operadores afectados. Está destinada a armadores y pescadores –incluidos tripulantes- que no hayan presentado suspensión de contratos o cese de actividad y abarca el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio. La ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en un 75 por ciento y en un 25 por ciento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas.

La diputada onubense ha querido resaltar la importancia que estas ayudas suponen para Huelva, una provincia que es “líder en la pesca artesanal y de la producción pesquera y acuícola, un sector moderno, innovador, transformador y protector con los caladeros y de los entornos medioambientales”. María Luisa Faneca, que fue alcaldesa de Isla Cristina y que ha sido directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, gran conocedora de los avatares y de las inquietudes de este importante sector, ha valorado de manera específica el hecho de que “el 80 por ciento de la flota no dejó de trabajar durante la pandemia, arriesgando las vidas y las economías de particulares y empresas para que el pescado fresco no faltase en las casas de todo el país; y para que la producción de la industria transformadora, tan importante para la Costa onubense, no parase, que da empleo a miles personas, en su mayoría mujeres de la zona”.

La secretaria de Pesca de la Ejecutiva Federal ha comentado que “Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte concentran la mayor flota pesquera de Andalucía, siendo la lonja de Isla Cristina, junto con la de Vigo en Galicia, los principales puntos de ventas de pescado fresco capturado de manera artesanal de todo el país, lo que nos da una dimensión de la importancia que estas ayudas tienen para nuestra provincia, una gestión que agradecemos profundamente al Gobierno de Pedro Sánchez”. Igualmente ha destacado lo que supone para las flotas industriales congeladoras, donde también destaca la provincia de Huelva, que abastece a los mercados de pescados y mariscos de alta calidad.

En cuanto a las Industrias de transformación de productos pesqueros en conservas y en ahumados, las empresas onubenses están consideradas también entre las más importantes y de más calidad de todo el país. Sin olvidar la acuicultura, Faneca ha comentado que Huelva es una provincia productora también de mejillones, doradas, almejas, ostras y otros géneros que se están desarrollando en empresas acuícolas con implante en todos los municipios de la Costa Occidental hasta la frontera portuguesa.

Por todo ello, pescadores, armadores, industria auxiliar y todo el empleo que genera el sector en general se van a ver beneficiados de estos fondos europeos, gestionados por el Gobierno central directa o indirectamente a través de transferencias a las comunidades autónomas y grupos de desarrollos pesqueros para que “nadie se quede atrás”, ha dicho la diputada. María Luisa Faneca ha querido poner de relieve que el Ejecutivo “está mirando por los sectores primarios como la pesca ahora y la agricultura y la ganadería hace unos días, cuando hemos conocido que la buena gestión de nuestro Gobierno ha hecho posible mantener las ayudas de la Política Agraria Común” (PAC), que inyectarán en España más de 50 millones de euros, por lo que en Huelva “sentimos muy cerca a nuestros gobernantes en Madrid”, ha concluido.