Isi Ros despierta las especulaciones sobre su regreso al Recreativo

El mercado de fichajes es un entorno tan volátil que, como en aquel viejo principio filosófico, el aleteo de una mariposa puede provocar un maremoto. Es justo lo que ha conseguido Isi Ros. El extremo, que esta última campaña ha militado en el Recreativo de Huelva, ha destapado las especulaciones sobre su posible regreso al Nuevo Colombino con una sola frase y una foto en las redes sociales.

Con muchas ganas de empezar y vosotros?🤔 pic.twitter.com/9KsCSa0viz — Isi Ros (@IsiRos7) July 25, 2020

Ni decir tiene que los aficionados del Decano no han tardado en cuestionar a Ros sobre el significado de su mensaje, a lo que el jugador ha respondido con un prudente silencio. Isi tiene contrato en vigor con el Alcorcón y, en principio, tratará de hacerse un sitio en la Segunda División. Si no fuera así, terminará en uno de los equipos punteros de la Segunda B. Y en el Recre no ven con malos ojos su vuelta.