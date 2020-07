El difícil equilibrio del Ayuntamiento entre el Recre IES La Orden y la FESBA

La reacción del Ayuntamiento de Huelva a la escandalosa exclusión del Recre IES La Orden de la División de Honor ha dejado a poca gente satisfecha. Para algunos, una declaración institucional no es suficiente y piden a los políticos que se involucren más en el asunto. Otros, en cambio, consideran que los servidores públicos no deben inmiscuirse en un conflicto entre un club privado y una federación.

Lo cierto es que la papeleta del Consistorio no es nada fácil. Por un lado, al ser la máxima institución de la capital onubense, debe apoyar al Recre IES La Orden. Pero por otro lado, no puede poner en peligro sus excelentes relaciones con la Federación Española de Bádminton. Relaciones que en tres años han traído a Huelva, no conviene olvidarlo, un Europeo, un Mundial y una lluvia de millones de euros.

Intermediación

De ahí que el Gobierno Municipal deba hilar muy fino en el contenido de la declaración institucional que se aprobará el próximo miércoles, así como en su intermediación entre las partes enfrentadas. Al respecto, sorprende el silencio del Recre IES La Orden, que a la fecha de elaboración de esta noticia, aún no se ha pronunciado públicamente.

El precedente del CB Conquero

La última vez que el Ayuntamiento emitió una declaración institucional de apoyo a un equipo onubense fue con motivo de la exclusión del CB Conquero, también por razones administrativas, de la Liga Femenina. En aquel entonces, la Federación Española de Baloncesto hizo oído sordos a la protesta de los políticos y el club descendió dos categorías, para luego desaparecer.