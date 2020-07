Demoledor reportaje de Euronews sobre las condiciones de trabajo de los temporeros en Huelva

El prestigioso canal europeo Euronews ha colgado en su web un reportaje en el que denuncia la explotación laboral en los campos europeos. Está firmado por Anelise Borges, fechado el 17 de julio y actualizado el 23 de julio, y en él repasa las condiciones de trabajo que soportan los inmigrantes y temporeros en Europa.

Bajo el título de Trabajadores invisibles: la explotación laboral en los campos europeos recuerda que al principio de la pandemia “quienes llevan comida a nuestros platos se hicieron repentinamente visibles, incluso se les aclamó como trabajadores esenciales”. Y denuncia que la Política Agraria Común (PAC) que aporta 60.000 millones de euros al sector se olvida de ellos y de sus condiciones de trabajo.

En el reportaje el eurodiputado Verde alemán, Daniel Freund, llega a clamar que “realmente hay más protección para los animales que para algunos d estos trabajadores de nuestras explotaciones”.

La investigación conjunta está realizada por Der Spiegel y Mediapart y han entrevistado a decenas de trabajadores en todo el continente.

El ejemplo (mal) de Huelva

Analizan la situación de este colectivo en varios países europeos. Y en España ponen como ejemplo las malas condiciones de trabajo que sufren los inmigrantes temporeros vinculados a la recolección de la fresa de Huelva.

Las imágenes son demoledoras y muestran la realidad de los campamentos de chabolas, donde no hay ni agua, ni luz, ni agua potable.

Euronews y sus socios entrevistaron a más de una veintena de antiguos y actuales recolectores de fruta, que llegan a denunciar que durante la pandemia no le suministraron ni mascarillas ni guantes protectores.

También analizan la situación de los temporeros en Francia.

