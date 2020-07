CSIF avisa que sin carrera profesional no existe equiparación salarial

El sindicato CSIF ha querido poner de relieve este jueves por qué considera insuficientes los planteamientos de la Administración sanitaria en la negociación del Acuerdo para la Estabilidad y Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Con motivo de la cuarta jornada de movilizaciones convocadas por CSIF junto a CCOO y UGT (en esta ocasión en el Distrito Huelva-Costa), la central sindical ha explicado que “no hay equiparación salarial ni reconocimiento a todo el personal de la sanidad pública si no hay carrera profesional para el conjunto de las profesionales y los profesionales del SAS, independientemente de su categoría”.

En este sentido, CSIF valora cualquier mejora parcial que se plantee para determinados colectivos o categorías profesionales. En este sentido, se ha referido al incremento retributivo vinculado a la jornada complementaria antiguas guardias- planteado por la dirección del SAS como un primer paso hacia la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, que “deja fuera a entre un 60 y un 70% del personal de la sanidad pública en la provincia”.

CSIF considera “insuficiente y discriminatoria” esta medida, ya que sólo es aplicable a aquellos profesionales que realizan jornadas complementarias, es decir, las antiguas guardias. “Aun siendo una medida positiva, se trata de un concepto retributivo vinculado a la realización de dichas guardias que, como sabemos, afecta a médicos y enfermeras de Atención Primaria, a médicos de Atención Hospitalaria y una minoría de A1, A2 no sanitarios, C1y C2”, ha precisado el sindicato.

De este modo, “quedan excluidos de dicha mejora retributiva entre el 60 y el 70% de profesionales de la sanidad pública, que no pueden acceder a dicho complemento y entre el que se encuentra incluso el personal MIR y EIR”, ha añadido CSIF.

En este sentido, la central sindical entiende que “lo que verdaderamente valoraría por igual a los profesionales, dignificaría su labor y resultaría equitativo es la carrera profesional, de forma que cada uno pueda desarrollar, si así lo desea, su trayectoria y derechos laborales y retributivos”. “No es de recibo que más de 4.000 profesionales en la provincia de Huelva, más de 60.000 en la comunidad andaluza, no tengan acceso a la carrera profesional”.

Un ejemplo ilustrativo: un celador interino

Como ejemplo ilustrativo de esta situación, CSIF se refiere al caso de un celador o celadora que no tenga plaza en propiedad, es decir, que desarrolle su labor en situación de interinidad y con 15 años de servicio, “que hoy por hoy no tiene acceso a la carrera profesional y no puede acceder a cobrar unos 870 euros adicionales al año -unos 73 euros más al mes-, cuando el trabajo que desempeñan es el mismo que otros compañeros o compañeras que sí tienen su plaza en propiedad”. De hecho, “esos celadores o celadoras interinos son, también, los que han conducido a miles de pacientes de Covid-19 durante esta pandemia, y lo continúan haciendo”.

En este sentido, CSIF ha insistido en que “es bienvenida, por supuesto, cualquier mejora parcial que se plantee, pero la carrera profesional para todo el personal del SAS, con un horizonte temporal definido, es condición sine qua non para nuestra organización y es un elemento de reivindicación histórica que llevamos más de una década demandando”.

Asimismo, ha querido aclarar que “CSIF nunca se ha negado a continuar negociando y ha acudido a todas las convocatorias de Mesa Sectorial fijadas por la Administración sanitaria, independientemente de las movilizaciones que se están llevando a cabo y que entendemos justas e imprescindibles”.

Si la Administración continúa sin reconsiderar su postura, la siguiente cita será una gran movilización frente a los servicios centrales del SAS el próximo día 28.