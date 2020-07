Luis Piedrahita: “Siempre me ha gustado festejar la cotidianidad y las cosas pequeñas”

El monologuista Luis Piedrahita actuará el próximo viernes 31 de julio en la Plaza de Toros de La Merced, dentro de la programación estival del Ayuntamiento de Huelva.

Se trata de una implacable recopilación de los mejores monólogos del artista, los más conocidos, exitosos y divertidos. Una ocasión única para disfrutar en directo del ingenio de uno de los humoristas más reconocidos de este país.

En palabras del protagonista, “se trata de uno de los espectáculos más divertidos, inteligentes y poéticos de este siglo”.

En diariodehuelva.es conocemos mejor a este cómico amante de Huelva a tan solo nueve días de su esperada actuación.

-¿Conocías Huelva?

-Claro que conocía Huelva ¿Quién no conoce Huelva? Es más fácil encontrar el vello púbico de los delfines que una persona que no conozca Huelva. Maravillosa ciudad filón de riqueza arqueológica, con ese azucarillo histórico que es nuestra Señora de la Cinta, con esa espectacular catedral barroca, esa plaza de las monjas y su preciosa torre Eiffel ¡Quién no conoce Huelva!

–¿Qué te parece actuar en la Plaza de Toros de la Merced?

– Imprescindible. Son días en los que necesitamos reír. Necesitamos recordar cómo era nuestra cara cuando estábamos contentos. Pero para poder hacerlo es imprescindible mantener un escrupuloso protocolo sanitario que sólo permiten grandes espacios como plazas de toros o pistas de despegue de cohetes como la de Cabo Cañaveral. A falta de una pista de despegue, buena es una plaza de toros.

–¿Qué van a encontrar los onubenses en este espectáculo?

Espero que sea un reencuentro con la risa y la alegría que estamos empezando a echar de menos. He preparado un monólogo de humor hecho con algunos de los mejores textos de mi repertorio y mi intención es que toda la gente que venga al show salga mejor de lo que entró.

–Vas a hacer una recopilación de los mejores monólogos de tu carrera… ¿Sobre qué giran? ¿Cuáles son los temas que tocas?

–Siempre me ha gustado festejar la cotidianidad. Hablar de las cosas pequeñas. Esos instantes fugaces y diminutos que son los que hacen de la vida algo realmente grande. Ahora, más que nunca, recordar esa normalidad que tanto echamos de menos puede ser terapéutico.

–¿Recuerdas cuál fue tu primer monólogo en público? ¿Siempre has querido dedicarte a esto?

Mi primer monólogo fue en El Club de la Comedia, en el año 2000. Recuerdo que hablaba de las cajas de bombones y de las galletas surtidas. Como todas las primeras veces, este monólogo estuvo lleno torpezas e inexperiencias que el público supo condescender. Le tengo mucho cariño a ese texto.

– ¿Cómo te defines? ¿Humorista? ¿Monologuista? Si tuvieras que describir tu estilo para postularte en una entrevista de trabajo, ¿Cómo te definirías?

–Humorista. El humor es a lo que más tiempo dedico. También hago magia, escribo, hago cine, tele, radio… pero el humor es lo que está siempre presente.

-¿Hacer reír es capaz de curar? ¿Cómo de importante es el humor tras los momentos que hemos (y estamos) viviendo?

-El humor tiene un poder sanador relativo. No hace que las heridas cicatricen más rápido ni ayuda a que los huesos suelden antes, al menos no con la misma eficacia que la escayola o el Betadine. Pero si entendemos la salud como una de las cumbres de la felicidad y la tristeza enquistada como una enfermedad vampirizadora de las ganas de vivir, entonces el humor resulta tremendamente terapéutico.

-Durante el confinamiento, ¿Has vivido alguna anécdota curiosa o especial gracias a tu profesión?

–Al principio del confinamiento me sentí tremendamente inútil. Veía como sanitarios, farmacéuticos, celadores, repartidores, gente de suministros… cargaban todo el peso a sus espaldas y yo no podía hacer nada para ayudar. En tiempo de catástrofe yo soy como la quinta rueda de un carro. Sin embargo mi chica me hizo ver que durante el encierro había muchas familias confinadas con niños pequeños que lo estaban pasando francamente mal. Había papás y mamás confinados con varias bestezuelas indómitas a las que había que entretener como fuera. Así que durante el confinamiento me dediqué a hacer 25 videos de magia explicativos en los que esos papás y mamás podían aprender juegos de magia sencillos, siempre con cosas que tuvieran en casa, para entretener a los pequeños confinados. Son más de 25 vídeos que están colgados en mi facebook y en mi instagram. Cada uno de esos videos fue una aventura y fue tremendamente emocionante recibir los mensajes de agradecimiento de los padres y los vídeos de ellos haciendo magia a sus niños. Me salvaron el confinamiento. Le dieron un sentido.

El espectáculo tendrá lugar este viernes, a las 22.30 horas, en la Plaza de Toros de La Merced.

Las entradas pueden adquirise en la taquilla del Gran Teatro y a través de la web huelvatickets.com