Madrigal: “Me sorprendió la llamada del Recreativo”

Por su posición en el campo y su procedencia, Luis Madrigal posiblemente sea el menos conocido de los tres fichajes que ha realizado el Recreativo de Huelva hasta el momento. En una entrevista en la web oficial del Decano, el ex-lateral izquierdo del Atlético Sanluqueño se reivindica como un jugador válido para el equipo albiazul.

-¿Cómo se encuentra tras hacerse oficial su fichaje por el Recre?

-La verdad es que estoy muy contento y muy ilusionado. Para mí es una oportunidad muy bonita que se me ha presentado y estoy encantado con ella.

-¿Cuál fue su reacción al recibir la llamada del Decano?

-Que te llegue el interés de equipos con tanta importancia y con una masa social como la del Recre, te alegra muchísimo. Al principio me sorprendió, pero cuando hablaron conmigo y me dieron la confianza que me han dado, la verdad es que te alegras mucho.

-¿Se atreve a definirse como jugador?

-Me considero un jugador alegre, al que le gusta subir al ataque. Soy defensa, pero me gusta mucho incorporarme. Creo que tengo buena zancada, soy rápido y defensivamente me desenvuelvo bastante bien.

-Ya ha jugado en el Nuevo Colombino, pero como visitante, ¿tiene ganas de conocer a su nueva afición?

-Por supuesto. He visitado el Nuevo Colombino y nunca he ganado allí. Jugar en estadios así te da una motivación extra. El Recre es un club de Primera División, con una afición que siempre está empujando y eso se nota bastante. Tengo muchas ganas de sentirla jugando como local.

-¿Qué objetivo se marca para esta próxima temporada?

-Mi meta es ayudar lo máximo posible al equipo, intentar jugar el mayor número de partidos y darlo todo en el campo para conseguir los objetivos colectivos.

-¿Algún mensaje para el recreativismo?

– A la afición le pido que esté ahí en todo momento. Estando unidos el equipo y la afición, los objetivos se van a cumplir. Los aficionados son muy importantes dentro del club.