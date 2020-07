El onubense Antonio Romero opta a ser el más guapo de España

Se llama Antonio Romero, es de Aljaraque y a sus 24 años va a representar a Huelva en el certamen Mister Internacional España 2020.

Aunque actualmente es estudiante del doble grado en Ingeniería Electrónica y Mecánica en la Universidad de Huelva, el aljaraqueño no puede ocultar su pasión por el mundo de la moda y ahora da un paso al frente participando en el certamen masculino más conocido de nuestro país.

“Me parece una experiencia muy interesante para seguir creciendo y desarrollándome como profesional de la moda. Ostentar el título de Mister Internacional España sería una gran oportunidad para darme más a conocer en este sector”, cuenta el Antonio a este diario.

Su familia y amigos han sido quienes lo han animado, dice, “en todo momento” a que diera este paso. Una oportunidad que le llegó casi por casualidad.

“Esta oportunidad llegó sin yo buscarlo, gracias a otros certámenes en los que ya había participado años atrás. Al Huelva carecer de sede provincial del certamen, el candidato es elegido por la dirección nacional y en este caso tuve la suerte de ser yo el seleccionado para representar a mi tierra”, explica.

El onubense saborea ahora el momento, para el que, asegura, se ha preparado concienzudamente pero sin renunciar a los placeres de la vida. El joven opta por un modelo de vida saludable, basado en una alimentación equilibrada y deporte.

“El haber llegado hasta aquí no lo definiría como un ‘proceso duro’. Pienso que ha sido un proceso en el que he aprendido muchísimo y he cambiado mi estilo de vida por uno más saludable. Pero en ningún momento restrictivo. Por ejemplo, si un día como fuera de casa y me apetece un helado, una hamburguesa o cualquier otra cosa, la voy a comer. El cuidarme es algo más del día a día. Intento comer menos alimentos procesados y más productos frescos, además de introducir nuevos alimentos que son interesantes. También he vuelto a practicar deporte de manera frecuente. En definitiva, ha sido un camino de crecimiento personal”, afirma.

Y es que, como dice Antonio, “hoy en día para optar al título del “más guapo de España” no te exigen un físico concreto, aunque sí has de pasar unas pruebas físicas. Por lo que es importante estar en forma”.

El certamen se celebrará el próximo 24 de julio en Marina d’Or, Oropesa del mar (Castellón) y para Antonio

“sería un orgullo alzarse con el premio, llevando a su tierra por bandera”.

Y tras la victoria en España, toca cruzar el charco: “son tres los que logran llegar a certámenes internacionales, que son Mister Mundo, Mister Model Internacional y Manhunt internacional, además de firmar un año con la organización, que promocionará al ganador por el mundo de la moda a gran escala, prensa, televisión y resto de medios.

Aunque este un sueño para él y no se pone techo, el de Aljaraque confiesa que le gustaría llegar muy lejos siempre y cuando sea compatible con sus estudios, que son, asegura, “su vocación verdadera”.

Lo que está claro es que el próximo 24 de julio, este joven onubense lucirá, con mucho orgullo, el nombre de Aljaraque y de Huelva ante todo el panorama nacional.