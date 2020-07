La Asociación Juvenil ‘El Solá’ presenta el cartel de las Fiestas del Salvador 2020

next

Aunque no se celebren las fiestas este año, la Asociación Juvenil ‘El Solá’ las Fiestas del Salvador de Ayamonte 2020 tienen su cartel anunciador. Cuchi Bueno, colaboradora de las fiestas, ha sido la encargada de presentarlo en el patio de la Casa Cuna de la Villa. Dicha asociación ha preparado una programación para animar a la gente a no perder la ilusión por las fiestas a pesar de las circunstancias, y cómo no podía ser de otra manera, la Villa acudirá a rendir pleitesía a Nuestro Señor y Salvador en el mes de agosto.