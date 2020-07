Enfermeras y fisioterapeutas reafirman su huelga contra el SAS el próximo otoño

El Sindicato de Enfermería, SATSE, confirma que mantiene su posicionamiento de convocar una huelga tras el verano ante las más que insuficientes medidas propuestas por la Administración andaluza para mejorar las condiciones laborales y retributivas de las Enfermera y Fisioterapeutas, así como las medidas compensatorias destinadas a los profesionales sanitarios por su labor desempeñada, tanto durante la pandemia del Covid-19 como por su histórica e irrenunciable lealtad con la sanidad pública y el bienestar de los pacientes. A pesar de ello, SATSE expresa su disposición a seguir negociando dichas medidas con el fin de alcanzar acuerdos más fructíferos para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la sanidad pública andaluza.

Explica el Sindicato que espera que la Consejería de Salud en la próxima mesa de negociación tenga una postura más propicia para alcanzar acuerdos favorables que mejoren las condiciones laborales y retributivas de los profesionales sanitarios andaluces, concretamente para las enfermeras y enfermeros y fisioterapeutas. Todo ello tanto por el sobreesfuerzo de Covid-19, para quienes han ejercido de auténtico dique de contención entre el virus y los ciudadanos, como por la precaria e histórica situación laboral y retributiva.

Para el Sindicato de Enfermería las medidas anunciadas por el SAS son absolutamente insuficientes consistiendo estas en el abono del 20% de solo el salario base de tres meses y un día de descanso al mes correspondiéndose con un máximo de 4 meses. En este sentido el SAS no determina quién tendrá derecho al abono de dicha retribución ni tampoco quién tendrá derecho al descanso adicional de un día por mes con un máximo de 4 meses, quedando por tanto sin saber quién tendrá derecho o no a estas dos compensaciones, o lo que es peor encontrar profesionales que sí disfrutaran de estas mejoras y otros que no. Para SATSE esto continúa siendo absolutamente insuficiente a pesar de suponer un paso adelante al reconocimiento de la labor de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

Otra de las medidas propuestas por el Servicio Andaluz de Salud es que el abono de la subida retributiva de las horas de guardia prevista para enero 2020, se adelantará al mes de julio, lo cual es positivo. Sin embargo la Administración no ha hecho referencia alguna a cuándo se producirá la tercera parte de este incremento que estaba previsto para enero del 2021, lo cual SATSE exige conocer. Si bien este incremento retributivo para los Enfermeros y Enfermeras de los centros de Salud estaba ya acordado desde el pasado mes de Enero.

Continúa afirmando el Sindicato de Enfermería que respecto al incremento de las noches y festivos se desconoce con claridad la cantidad que propone el SAS, si bien por otro lado para SATSE la propuesta inconcreta presentada es injusta y discriminatoria porque solo se contempla para los profesionales que realizan noches y festivo, dejando al margen a los enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas que tienen un turno fijo de mañana o de tarde que igualmente han estado arriesgando su vida y su salud durante esta pandemia en primera línea, y que no percibirán dicha mejora. En cuanto a la medida de abonar la nómina complementaria a los interinos a mes vencido, ello es fruto del trabajo sindical realizado por SATSE que ha sido reclamado y ganado en multitud de ocasiones por la vía legal.

Ante todo ello, asegura el Sindicato de Enfermería, confía que el SAS tome una postura más negociadora y sensible a las necesidades de los profesionales para abordar una serie de medidas que desde el Sindicato se reclaman como indispensables para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia.

Y es que el Sindicato de Enfermería considera que los avances de mejoras propuestos por la Administración andaluza son claramente insuficientes y aunque hay una postura desde SATSE de seguir negociando, también se espera mayor y mejor disposición desde la Administración para poder alcanzar acuerdos y reivindicaciones legítimas como es asemejar el abono de las TAE (tarjeta ajustada por edad del paciente) en Atención Primaria, pues mientras una enfermera y enfermero cobra 37 euros de media al mes por ello, un médico lo hace por 500 euros; o el incremento de las plantillas de Enfermeras y Fisioterapeutas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

También se reivindica el reconocimiento del solape ya que Andalucía es de las pocas comunidades donde no se hace, o la posibilidad de un mayor desarrollo profesional de las enfermeras y enfermeros, ya que tampoco se permite a estos profesionales acceder a puestos de cargos directivos e intermedios, entre otras peticiones y mejoras.

Por otro lado SATSE ha criticado siempre que los Enfermeros y Fisioterapeutas que trabajan en el SAS, sean los peor retribuidos del Estado, solo unos 1.300 euros al mes, soportando al mismo tiempo una asignación máxima de pacientes por Enfermero, tanto en los hospitales como centros de salud, que es la más alta de todo el país y que pone en riesgo tanto la seguridad del paciente como la de los propios profesionales de Enfermería.

Concluye el Sindicato de Enfermería afirmando que la forma de gestionar y las medidas llevadas a cabo por la Administración sanitaria andaluza están generando el descontento y la crispación no solo de los representantes de las trabajadores que se disponen a negociar los derechos de los mismos, sino también de los propios profesionales, por lo que como ya se ha anunciado, SATSE mantiene su posicionamiento de Convocatoria de Huelga tras el periodo estival, si el Gobierno de Andalucía sigue haciendo caso omiso a las verdaderas necesidades de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, y por tanto, detrayendo los derechos de los mismos y faltando al respeto de su dignidad laboral y profesional.