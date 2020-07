El PSOE reclama para Galaroza el nuevo consultorio que dejó “proyectado” el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía en agosto de 2018 y “listo para sacar a licitación” su proyecto de construcción.

Según concreta el partido, así lo anunciaron los entonces consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; consejera de Salud, Marina Álvarez; y su delegado territorial en Huelva, Rafael López, al entonces alcalde, Antonio Sosa, todos del PSOE.

No obstante, con la entrada del nuevo Gobierno del PP y Cs, con el apoyo externo de Vox, “el proyecto ha caído al fondo de un cajón, como suele decirse cuando los planes se olvidan y no se cumplen los plazos establecidos, por lo que pedimos que salga ya a concurso, a casi dos años de que quedara dispuesto para licitar y adjudicar”, en palabras del propio Sosa, ahora portavoz de la oposición socialista en el municipio, quien afirma no entender el motivo de tal situación.

La parlamentaria socialista onubense María Márquez ha preguntado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), por este asunto en la comisión de Salud y Familias para así intentar reactivar el “proyecto olvidado”, y ha argumentado que es una infraestructura requerida por los usuarios y profesionales para garantizar una atención sanitaria de calidad para los vecinos de este municipio serrano.

En plena crisis sanitaria, “desde el Partido Socialista nunca hemos entendido cómo el Partido Popular, en vez de reforzar la sanidad pública, haya decidido recortarla, cerrando centros de salud, urgencias y recortando la atención primaria en múltiples pueblos de nuestra provincia”, ha señalado la parlamentaria.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la Junta para “que cambie el rumbo en la defensa de la sanidad pública” y que invierta en infraestructuras que para los socialistas son “vitales” para vertebrar el territorio, garantizar la igualdad de oportunidades y especialmente para que los pueblos de las zonas rurales tengan los mismos derechos, y “que no haya ciudadanos de primera y de segunda”.

Por su parte, Sosa ha explicado que en estos momentos solo hay un médico y un enfermero para atender al municipio, con 1.400 habitantes, y a Valdelarco, con cerca de 250, cuando el resto del año tienen dos médicos y dos enfermeros.

Además, según ha explicado, la situación actual de crisis por la pandemia ha situado a la comarca del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en uno de los puntos de atracción turística más importantes de la provincia, de forma que las casas rurales y hoteles de la zona están “al completo”, y eso significa que la población se multiplica, por lo que la atención sanitaria “no tiene que reducirse, sino reforzarse”. “Es de lógica y la Junta de Andalucía tiene que atender debidamente esta demanda”, ha añadido.

Sosa teme, incluso, que haya días en que el consultorio se quede sin atención alguna porque no haya sanitarios que puedan cubrir el servicio, “como está ocurriendo en otros municipios”, lo que “sería muy, muy preocupante”.

Con la pregunta en la comisión de Salud y Familias, el PSOE pretende arrancar a la Junta “un compromiso público” con el consultorio de Galaroza, un proyecto que diseñaron y por el que apuestan desde el anterior Gobierno de la Junta y el anterior alcalde socialista. Por ello, ha insistido, para concluir, en la importancia de que el actual Gobierno regional apueste por “un proyecto muy importante para la provincia, muy importante para combatir la despoblación rural y muy importante para garantizar la igualdad de oportunidades”.