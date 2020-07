‘Huelva te Mira’ presenta alegaciones contra el plan urbanístico del Cabezo Mundaka

La plataforma ciudadana “Huelva te mira” y otros colectivos onubenses han presentado unas contundentes alegaciones en contra del PERI 13 “Cabezo Mundaka” y de su Modificación Puntual, aseguran, sometida a información pública hasta la semana pasada.

En ellas manifiestan un rechazo absoluto a este plan “que proyecta la transformación y pérdida irreversible de este cabezo con excepcionales valores naturales, históricos, paisajísticos y ambientales. Mundaka es un Bien de Interés Cultural integrado en la Zona Arqueológica de Huelva y en 2004 fue catalogado como el georrecurso “Formación Arena de Huelva”, de alto valor científico geológico y paleontológico, de gran interés didáctico y turístico.

Las alegaciones advierten que Mundaka es patrimonio local, autonómico y estatal ya que el georrecurso forma parte del Sistema Patrimonial Territorial de Andalucía, del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico y del Inventario de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En junio, el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, dirigió un escrito al Ayuntamiento de Huelva instándole a su conservación y recordando que “es un lugar único para conocer la historia geológica de nuestro país. A este interés principal se suman otros de tipo paleontológico, histórico, ecológico, paisajístico y lúdico”. El Plan prevé su desmonte y ocultación con revestimientos y posterior construcción de edificios de siete plantas.

“Huelva te mira” informa que las alegaciones registradas refuerzan los argumentos de las que ya presentaron en 2019 en contra del Proyecto de Urbanización del PERI y que fueron ignorados por el Ayuntamiento. “En esta ocasión, además de resaltar los valores históricos, ecológicos y paisajísticos, hemos insistido en los valores naturales del cabezo, que están siendo completamente ignorados y despreciados, ni siquiera se menciona el georrecurso. El plan supone su pérdida irreversible, como también advierte el IGME”. Según la plataforma, el plan debe someterse a evaluación ambiental que no se ha tramitado. “No hemos podido constatar que se haya solicitado informe en materia de medio ambiente porque el Ayuntamiento no ha puesto a disposición de la sociedad durante el plazo de información pública ningún informe sectorial, vulnerando el derecho de acceso a la información”, denuncia la plataforma.

“Las alegaciones incorporan también los apoyos científicos recientes que hemos recibido a nuestras demandas de paralización del planeamiento y de protección de los cabezos, como los 160 especialistas de distintas disciplinas de 40 centros de investigación firmantes del “Manifiesto por la conservación del Sistema de Cabezos de Huelva” y el mencionado escrito del IGME”, manifiestan. “Huelva te mira” recuerda que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite dos quejas presentadas por la plataforma por las amenazas de los planes urbanísticos a Mundaka y La Joya. “Esperamos que esta institución resuelva pronto las quejas”.

Las alegaciones también recogen las solicitudes de nuevas protecciones para el Sistema de Cabezos de Huelva. Así, en febrero de 2020, siete colectivos onubense pidieron a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la protección urgente del Sistema de Cabezos como Zona Patrimonial, adoptando medidas cautelares, al mismo tiempo que advertían de la necesidad de incorporar el Cabezo Roma a la Zona Arqueológica de Hueva. “Suponemos que estas peticiones no han caído en saco roto y que dada la gravedad del tema se estará elaborando un informe al respecto, porque existen argumentos sobrados para esta protección. La tramitación de los planes urbanísticos y el reciente expolio del Cabezo Roma confirman la urgencia. Hemos solicitado una reunión con el Delegado Territorial que esperamos se convoque en breve”.

El colectivo ciudadano recuerda también el compromiso adquirido en octubre de 2017 por el Ayuntamiento de solicitar a la Junta de Andalucía la declaración del Sistema de Cabezos de Huelva como Monumento Natural de Andalucía. “Pues bien, hemos de advertir que el Ayuntamiento no ha hecho su tarea al no entregar la Memoria Técnica que debe acompañar obligatoriamente la solicitud, y por tanto el expediente no existe”.

Como parte interesada en las quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y en la denuncia al Instituto Geológico y Minero, “Huelva te mira” está recibiendo las respuestas que el Ayuntamiento envía a los requerimientos de estas instituciones, constatando que no está respondiendo la verdad con respecto a la declaración de Monumento Natural del Sistema de Cabezos. “El Ayuntamiento afirma estar a la espera de la resolución de la Junta de Andalucía sobre un expediente que sabe que no existe, que depende de una documentación preceptiva que él aún no ha presentado”. La plataforma ciudadana insiste: “si el Ayuntamiento desea realmente proteger el Sistema de Cabezos, tiene herramientas de sobra para actuar ya, sin tener que esperar a la Junta de Andalucía, a través de modificaciones del planeamiento, con transferencias de aprovechamientos e incorporándolo al Catálogo”.

“Huelva te mira” recuerda otra de las alegaciones, fundada en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la cual señala la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad y los deberes de los poderes públicos de velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional. “El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía deben cumplir este mandato”, afirma rotunda.

Finalmente la plataforma anima a la sociedad onubense a unirse a los colectivos que, cada vez en mayor número, se están sumando a la defensa de esta identidad onubense, los cabezos, frente a la amenaza de la especulación urbanística y de modelos insostenibles de desarrollo urbano. “Estamos recabando asesoramiento jurídico y colaboración económica para la defensa del patrimonio natural y cultual onubense. Animamos a que nos contacten las personas y colectivos interesados (huelvatemira@gmail.com). Lo hemos dicho varias veces: haremos lo que haga falta para impedir que nos sigan robando más cabezos”.