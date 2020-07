Tres onubenses inventan ‘Huelvapedia’, la primera enciclopedia choquera

Nació hace poco más de un mes y ya es toda una referencia en redes sociales. La ‘Huelvapedia’, es la primera enciclopedia de expresiones, palabras y refranes de Huelva.

A día de hoy, ya ronda los 5.000 seguidores en Facebook e Instagram, generando una gran repercusión entre los lectores.

En diariodehuelva.es hemos querido poner cara a los artífices de esta original idea ‘made in Huelva’ que llega arrasando tras el confinamiento.

Manuel Chaves (Cartaya), María del Mar Zunino (Cartaya) y Anita Seisdedos (Huelva) son los encargados de dar vida a este diccionario, que nació de una manera sencilla fruto de la pasión de tres onubenses por su tierra.

“Surgió a raíz de una publicación que compartí en mi perfil de Facebook. Era una foto donde aparecían palabras como ‘murciégalo’, ‘almóndiga’, ‘abujero’… A partir de ahí la gente comenzó a comentar y a añadir palabras cada vez más nuestras, puramente choqueras”, explica Manuel.

El cartayero también participaba en esos comentarios y se dedicó a definir los conceptos, ya que algunos amigos preguntaban por el significado de éstos. Cuando la publicación llegó a los 500 comentarios, María del Mar dejó caer que había material para hacer una enciclopedia: la ‘Huelvapedia’.

“Por esas fechas yo estaba en casa con una pata en alto (ya que sufrí un esguince de tobillo unos días antes, que por cierto, la dichosa publicación de Facebook la compartí escribiendo ‘desguince’ como mi aportación ), creé el perfil de Instagram, la cuenta de correo electrónico y le dije a María “cucha, esto está andando ya, ¿eh?. Nos reímos un rato y le pedí consejos para las publicaciones. El 5 de junio publiqué el primer post”, cuenta el cartayero.

Los cartayeros Manuel y María del Mar han promovido esta idea desde la distancia. Manuel Chaves (30 años) es veterinario y trabaja de inspector en la industria cárnica en Cardiff Gales, (Reino Unido) desde 2018. Por su parte, María del Mar Zunino (28 años años) vive en Dublín (Irlanda) desde 2016 y es Team Leader de equipo de analistas de contenido en una de las redes sociales más conocidas a nivel mundial.

Por su parte, la onubense Anita Seisdedos (29 años) se dedica a la gestión de redes sociales y al diseño y desarrollo de páginas web.

Un trabajo compaginan, cada uno desde su lugar de residencia, con esta nueva afición de ahondar en el lenguaje coloquial de los onubenses.

– Manuel, ¿esperabas esta acogida?

– ” Para nada. La gente nos manda mensajes a ‘punta pala’. Algunos días entre el trabajo y el rato que dedico para las definiciones y editar un poco las publicaciones no puedo contestar a todos. Sinceramente, no esperaba algo así, creía que quedaría más en mi círculo de amigos y familia. Cada choquero y cada choquera que nos sigue es especial. Esto lo hacemos por Huelva y su gente.

-¿En qué os basáis para publicar? ¿Cómo se elaboran las definiciones?

-En principio las publicaciones se basan en definiciones lo más ajustadas a la realidad posible de palabras y expresiones que usamos en la provincia de Huelva. Ahora ya casi todo es de lo que nos mandan a través de Instagram.

Las fuentes son las personas que nos mandan esos mensajes. Les pido que me den una pequeña definición (porque algunas no sé qué significan… -risas-) y si me quedo con dudas hago una pequeña encuesta en Instagram o pregunto a la gente de un pueblo en concreto. Si veo que no doy con la definición que quiero llamo a mi abuela Teresa que ella sabe tela (risas).

-¿Os sentís más cerca de casa con este proyecto? ¿Echáis de menos Huelva?

-Esto creo que en parte ha surgido por esa nostalgia que arrastramos los que estamos fuera, un poco mezclada con la mochila de orgullo y responsabilidad que supone ser de aquí.

¿Tú qué crees María? La ciudad de Europa con más horas de luz solar al año, la cuna del descubrimiento, el olor a pinos y Jara pringosa, las playas infinitas, los chocos fritos, el jamón, las gambas…, ya. Que lloro. (risas)

Por eso mismo estamos aquí contestado a tus preguntas. Por lo orgullosos que estamos de haber nacido aquí, de haber aprendido a hablar y a expresarnos a nuestra manera.

El orgullo choquero se lleva dentro, y por muy lejos que estemos siempre vamos a sentirnos unidos a nuestras raíces, porque al final no todo el mundo tiene la suerte de haber nacido en el paraíso. Yo siempre digo, que estés donde estés, al final no hay nada como volver a pueblo y echar un cacharrito con los de siempre.

-Decidme una expresión choquera con la que os quedáis cada uno, ¿Y por qué?

-A mí no hay una que no me guste, pero sinceramente, mi palabra favorita está por salir aún. Sin embargo, una expresión para mí, sin duda sería aquel característico “iyo, de locos”, que siempre pensé que sería una expresión de la adolescencia, pero hoy en día sigue formando parte de mi vocabulario diariamente y puede usarse en cualquier ocasión. Además, en muuu’ de Huelva.

En el caso de María, se se tuviera que decantar por una palabra sería “Chinguetazo”, una palabra muy versátil que se puede usar en muchos contextos, pero siempre da el toque de humor y nunca hay que explicarla.

Anita adora la palabra “trocho”. Además de ser la palabra que la ha llevado a unirse a este proyecto, fue el nombre de su anterior perro, cuya historia también es muy especial.

Los tres onubenses están entusiasmados con el proyecto, que surgió, paradójicamente, en plena pandemia.

“Para mí esto ha sido una pesadilla, la manera en la que el Reino Unido ha afrontado el Covid-19 ha sido de risa. En ningún momento he llevado mascarilla desde que esto empezó y en el trabajo nos dieron las pantallas de protección hace cosa de un mes…, patético. Espero que esto acabe pronto y hagamos conciencia, hay muchas familias destrozadas y personas a las que les ha cambiado la vida por completo, hay que empatizar y arrimar el hombro”, asegura Manuel.

En el caso de María, asegura que “no se puede quejar”. En Irlanda han tenido un confinamiento más suavizado que en España, pero se han tomado las medidas pertinentes y la sociedad parece que está más o menos concienciada en general. “Yo por suerte puedo trabajar desde casa, y así estoy desde marzo. Había 5 fases de desconfinamiento en un principio, pero el 29 de junio cuando pasamos a la fase 3 decidieron mover a nueva normalidad. Aun así, pubs que no sirven comida y discotecas aún permanecen cerradas, hasta el 20 de julio en principio. Y si viajamos al extranjero tenemos que hacer cuarentena al volver, completamente aislados. Ahí mi pena, que este verano me quedo sin ver mis atardeceres de El Rompido”, lamenta.

Anita afirma que tampoco lo ha llevado mal. “Yo tampoco puedo quejarme mucho. Vivo en el campo con mi pareja y mi perra, y ya teletrabajaba desde allí… Lo peor ha sido no poder ver a la familia y a los amigos. Afortunadamente, en Huelva, hemos tenido muy poquitos casos, pero no debemos confiarnos, amigos en Madrid lo han pasado realmente mal y creo que aquí no somos totalmente conscientes de ello”.

Tres jóvenes separados físicamente por sus profesiones, pero unidos por el amor a su provincia. A fin de cuentas, estén donde estén, siempre serán “más de Huelva que un choco”.