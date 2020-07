Adelante subraya que el túnel de San Silvestre no solucionará el problema del agua

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha señalado que hay que debatir sobre todo el anillo hídrico de la provincia, no solo sobre el túnel de San Silvestre.

En referencia a la obra, María Gracia González ha criticado que “la obra se convertido ahora en un pulso político PSOE-PP en el territorio, del cual se aprovechan los especuladores”. Además, la parlamentaria ha manifestado en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz acerca del desdoblamiento del túnel de Sal Silvestre que “el túnel per se no soluciona la problemática del agua”, ya que “se necesitan muchas obras aún no programadas aguas abajo” del mismo.

En este sentido, “sería conveniente que la Junta hiciera el proyecto y existiera una planificación mínima sobre ello”. Asimismo, ha señalado que la obra “deben pagarla fundamentalmente los regantes”, sobre

lo que se pregunta si estos “podrán y querrán asumir los costes, ya que además los cánones no se actualizan desde 2011, en una clara irregularidad”.

Según González “es necesario decidir el modelo de desarrollo vinculado al agua en la provincia onubense antes de comenzar las obras del túnel de San Silvestre”. Es decir, “consensuar qué obras son

necesarias, cómo se financian y qué reglas de exploración y gobernanza son las que se van a aplicar”.

El PSOE pide la implicación de la Junta

Por otro lado, el partido socialista ha criticado la falta de implicación del gobierno Andaluz en la obra del túnel de San Silvestre.

El texto de la enmienda del Partido Socialista animaba al Gobierno andaluz a propiciar un encuentro entre el Ministerio y la Consejería competentes en la materia para llegar a un acuerdo en los porcentajes y en los términos en los que habrá que hacerse la cofinanciación, a poner porcentajes y cantidades.

“Tenemos tiempo aún para un acuerdo que tanta falta hace a nuestra provincia y por el que desde el PSOE instábamos al resto de grupos a que se admitiese esta enmienda y forzáramos a una situación de acuerdo general para que sea una realidad para nuestra provincia el túnel de San Silvestre”, ha espetado Manuela Serrano.

La parlamentaria onubense ha recordado que “al ser una obra de Interés General del Estado la deben de abordar entre las dos administraciones. La propia ley dice que se tiene que crear una comisión técnica entre las dos administraciones, necesitan de un gran acuerdo reflejándose en una realidad presupuestaria de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España”.

“Si el Gobierno de la Junta no ve la urgencia, el Gobierno de España sí la ve. Si el PP y Moreno Bonilla no ven la urgencia, el PSOE y Pedro Sánchez sí la ven, porque estamos del lado de los agricultores y de sus intereses”, ha señalado. “Miren –ha agregado- el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ya presentó en noviembre de 2109 una enmienda de creación sobre este proyecto y fue rechazada.

En mayo de 2019, la Diputación Provincial de Huelva en un pleno ordinario ya instó también a la Junta de Andalucía a hacer un esfuerzo presupuestario para la ejecución del proyecto. Hace unos días, el Gobierno de España, a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dicho de incluir la partida necesaria en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Nuestro compromiso está ahí, patente y latente. Lamentablemente, no pasa lo mismo con la Junta a la hora de fijar su contribución al desarrollo de esta obra necesaria, sin la cual saben perfectamente no podría desarrollarse la Ley de Trasvase”, ha indicado.

La parlamentaria onubense ha manifestado que en Huelva “necesitamos tener garantías en el suministro de agua, no sólo para preservar nuestro entorno natural, sino también para impedir la congelación de parte de nuestra economía. La principal obra de infraestructura es el desdoble del túnel de San Silvestre que es uno de los conductos básicos del sistema hídrico de nuestra provincia, aseguraría la correcta distribución de agua entre los distintos embalses, ya por él circula el agua que se utiliza para el consumo urbano, industrial, turístico y agrícola de toda Huelva, así como también podría favorecer la recarga del acuífero de Doñana”.

“El PP jamás se ha preocupado por estas obras ni por ninguna obra importante para las infraestructuras de la provincia. Son innumerables las veces que el PP de Huelva pidió a la Junta de Andalucía, cuando estaba gobernando el PSOE, que financiara las obras del túnel de San Silvestre. Ahora que gobiernan ellos, dejan los presupuestos con cero euros y rechazan nuestra enmienda. Es la prueba indiscutible de que no tienen el más mínimo interés”, ha concluido.