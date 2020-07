El PP teme que Landero se aferre a la alcaldía de Cartaya, contrario a lo prometido

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha señalado que teme que Alexis Landero haya “engañado a los ciudadanos de Cartaya y a sus socios de moción con el anuncio de que dimitiría una vez que prosperase para que no se vinculara la Alcaldía con actuaciones inaceptables como se ha podido comprobar en la grabaciones”.

Asimismo, Juan Carlos Duarte ha denunciado el “cinismo” de los dirigentes socialistas que “ se vuelcan diciendo que el partido que ganó las elecciones toma posesión de la Alcaldía en Cartaya”. “Defienden la lista más votada en Cartaya pero no en Ayamonte o Valverde del Camino donde el PP fue el ganador de las elecciones”, añadió.

“Hay que decirle a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que los ciudadanos decidieron en las urnas que el PP fuera el partido más votado en otros municipios de la provincia y, sin embargo, gobierna su partido con menos concejales”.

Por último, ha remarcado que la moción de censura “ha sacado a la luz, una vez más, las artimañas del PSOE en la provincia de Huelva”, así como ha apuntado que el “viejo socialismo se ha instaurado en el Ayuntamiento cartayero”.