Tomás Rodríguez: “La gente joven está demostrando ser muy egoísta”

A nuestro entrevistado de hoy, Tomás Rodríguez, lo conocí hace algo más de una década, cuando trabajaba en CNH televisión, donde dejaba patente que era un reportero de calle de lo más prometedor, tal y como sigue demostrándolo en la actualidad en Wihu televisión.

Persona con las ideas claras, buen profesional y buena gente, servicial, solidario, comprometido con la sociedad onubense, responsable, intuitivo, creativo y no tolera la traición ni los malos rollos. Asimismo es un “animal” televisivo, al que la cámara le quiere. Sin lugar a dudas un tipo que merece la pena conocer. He tenido la suerte de trabajar con él con reportajes del mundo del motor, los cuales los cuida al máximo, lo que hace que el resultado final sea una auténtica maravilla. Tenerlo al lado es garantía de trabajo bien hecho.

Tomás ha seguido a pie del cañón con su cámara a cuestas, la actualidad onubense durante el estado de alerta, por lo que lo hemos abordado y preguntado qué opinión tiene de la situación que hemos vivido y estamos viviendo

“Pues creo que nos está ayudando para algo muy importante en la vida y es prevenir; a veces vamos tan deprisa que no nos paramos a pensar en los peligros que cada decisión o acción conlleva”.

¿Qué has hecho en tu día a día durante el confinamiento, dónde y con quien los ha pasado?

En material laboral he podido hacer lo mismo, no se ha bajado el ritmo ni he querido cambiar mi forma de trabajar. Siempre he estado donde está la noticia para contarla con el objetivo de mi cámara. He estado confinado en casa con mi madre, vive sola y estuvo conmigo.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo periodístico?

Pues creo que en algunos aspectos va a perjudicar al sector. Hemos descubierto que se pueden hacer entrevistas desde casa con un ordenador, hemos priorizado la información y la actualidad a la calidad y eso se va a quedar, creo. A mi me va a ayudar a darme cuenta que hay gente que son imprescindibles para el resto, gente que no han pasado por una universidad y cuyo trabajo ha sido esencial. Como puede ser una cajera o un barrendero.

¿Qué te ha sorprendido más de tus personajes en las informaciones que has ido dando?

Pues la generosidad, esto me ha permitido conocer aún más los extremos del ser humano. Hay gente que es muy buena, pero también están a los que no se le pueden llamar humanos.

¿Qué proyectos tiene para el futuro?

Pues tengo algún proyecto, toca valorar y pensar. Aprovecharé el verano para ello.

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos tres meses que llevamos pandémicos?

¿Sinceramente? jajaja poder comer sushi y el gimnasio. Es broma, poder abrazar a mi abuela cada vez que la veía. Soy muy cariñoso con ella y me costaba no poder tocarla o verla a través de una ventana.

¿Cómo venderías a Huelva para atraer inversores y turismo?

Huelva es una tierra aún por descubrir, yo soy de los que prefiero quedarme así. El turismo necesita un respaldo que venga de infraestructuras pero creo que dejaríamos de ser la Huelva que todos conocemos, y que en el fondo todos queremos. No es cómodo estar aislado. Pero también tiene sus ventajas, quienes vienen lo hacen para disfrutar de esta tierra y no para pasar unos día. Vienen precisamente para descubrirnos, les cuenta llegar y ponen mucho interés. Eso me gusta. En cuento a traer inversores; tenemos todo lo que cualquier tierra quisiera. Tenemos un gran puerto y estamos a una hora de la capital andaluza y de Portugal. Creo que el lugar es especialmente atractivo.

¿Crees que si hubiera un repunte mayor volveremos a estado de alarma?

Todos hablan de que sí, especialmente los profesionales sanitarios, eso sinceramente me preocupa, pero sobre todo me indigna ¿A quién le vamos a echar luego las culpas? Somo nosotros los humanos unos irresponsables, sobre todo la gente joven están demostrando ser muy egoísta, ya no con el resto de personas con las que se cruza, incluso con su propia familia con sus abuelos incluidos. No creo que volvamos a un estado similar al vivido, en todo caso se harán por comarcas, pueblos o provincias.

¿Qué hubiera sido de toda esta situación sin la información o el entretenimiento?

Quienes nos dedicamos a esto sabemos que el trabajo en los medios es efímero y lo que ahora es noticia en un par de horas deja de tener interés. No creo que se haya reconocido mucho durante este tiempo la figura de los periodistas, cámaras, fotógrafos y técnicos en general. Pero bueno somos felices con lo que hacemos y creo que con eso nos basta.

Tomás, que es una maravilla tener reporteros como tú, que sabes llegar perfectamente a los protagonistas de la noticia, que eres empático con ellos, que sabes transmitir las sensaciones y que además lo haces todo muy fácil, con lo difícil que es.