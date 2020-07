Encadenada al Ayuntamiento de Cartaya reclama un ascensor para su madre minusválida

Rosa María Correa, vecina de Cartaya de 52 años, permanece encadenada a las puertas del Ayuntamiento de la localidad. Es su particular forma de pedir al consistorio, de manera urgente, un medio para poder salvar las escaleras de un bloque propiedad de la Junta de Andalucía, en el que vive su madre de 84 años.

“Está incapacitada y lleva 205 días de encierro sin poder salir a la calle, ya que no tiene manera de bajar”, cuenta la vecina de Cartaya a este diario.

Rosa María, que también cuenta con una discapacidad reconocida del 46%, por falta de visión y otros problemas físicos, ha tenido que recurrir a este gesto, para pedir ayuda desesperada ante la situación que vive su madre.

“Ayúdenme. Pongan voz y visibilicen la falta de empatía de nuestro equipo de (des)Gobierno“, reclama.

Esta vecina pide cualquier medio que proponga el Ayuntamiento. “Un ascensor, una rampa externa, una silla salvaescaleras… lo que los técnicos valoren”, manifiesta.

“Me ha costado 140 días, seis entrevistas con tres concejales, dos con la trabajadora social (quien no tiene potestad si no se la dan los políticos), seis instancias con su correspondiente documentación y fotografías, la intermediación del Médico de Famila de mi madre y he tenido que montar esta escena, que ha sido efectiva, para obtener un documento registrado que inicia el proceso de adaptación del edificio”.

La mujer pide a este medio que “se haga eco de las dificultades a las que someten a los mayores en esta situación, muchos de ellos solos”.

Rosa María iniciará una petición en change.org para pedir medidas y que esto no vuelva a ocurrir.