El equipo de Gobierno de Cartaya evitó en 2015 la comisión de investigación sobre las grabaciones

Cartaya ha entrado en ebullición tras la moción de censura presentada por la alianza PSOE, Ciudadanos y Adelante que aspira a desalojar al alcalde, el popular Manuel Barroso.

En un cruce de acusaciones actual que se remonta al año 2015, ahora ha saltado a la luz toda una tramoya política que tiene como telón de fondo la toma de la Alcaldía de Cartaya.

Toda una polémica que comienza a ver la luz tras el anuncio del todavía alcalde de denunciar el supuesto soborno del que fue objeto por parte del ahora aspirante a la Alcaldía, el socialista Alexis Landero.

Según recuerda ahora el PSOE, el 7 de octubre de 2015 tenía que haber comenzado en el Ayuntamiento de Cartaya la primera sesión de la comisión de investigación que el Pleno municipal había aprobado el 31 de julio con la mayoría del equipo de gobierno formado por el grupo independiente ICAR, Partido Popular y Partido Andalucsta. En esa comisión se tenía que escuchar el contenido íntegro y completo de las grabaciones que tenía en su poder el concejal del PP y miembro del equipo de gobierno, Manuel Barroso, sobre las supuestas conversaciones con el portavoz del PSOE Alexis Landero.

Las fuentes consultadas por diariodehuelva.es que conocen el contenido de la grabación completa justifican que ésta no podía llegar a la comisión de investigación ni a la Justicia porque la misma dejaba en mal lugar al propio Manuel Barroso. “Solo cortando determinadas partes la grabación se consigue el efecto de tener valor político, pero esto se habría detectado en la comisión de investigación. Y además a la Fiscalía solo era posible llevar la grabación original, completa y en en el soporte en el que había sido grabada, no en un DVD”, explican.

Según los socialistas, los motivos de esta decisión de suspender la comisión de investigación y de no llevar las grabaciones a la Fiscalía durante los últimos cincos años solo los conocen los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cartaya y el propio Manuel Barroso que era quien debía presentar la denuncia, firmarla y aportar la grabación íntegra.

El relato socialista continúa diciendo que en el siguiente Pleno del 31 de julio de 2015 es cuando se aprueba la creación de esta comisión. En ella se acuerda que se debe escuchar la grabación íntegra y completa. Sin embargo esta grabación de golpe se decide que no puede pasar por la Comisión de investigación. Tampoco es llevada por Manuel Barroso ni a la Fiscalía Provincial de Huelva, ni a los juzgados.

Sin embargo, la comisión de investigación nunca llega a celebrarse . No hay inicio de sesiones en la fecha acordada del 7 de octubre, contraviniendo con ello lo aprobado en el pleno municipal, ni convocatorias posteriores en otras fechas. Tampoco hay resoluciones del Ayuntamiento o del equipo de gobierno que sustenten una posible suspensión, cancelación o aplazamiento de la puesta en marcha de la comisión de investigación.

Ya el vicesecretario de la Ejecutiva local del PSOE de Cartaya, Alejandro Chamorro, ha pedido a Barroso que dé las explicaciones oportunas sobre los motivos que le han llevado a ocultar su denuncia a la Fiscalía y al Juzgado durante estos cinco años, porque si en junio de 2015 expresó haber sido víctima y conocer la comisión de un supuesto delito y esto no lo ha denunciado podemos estar ante una responsabilidad del propio Barroso ante la Justicia por haberlo ocultado, a no ser que haya otros motivos que expliquen por qué no quería ir a la Fiscalía.