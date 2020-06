La provincia da visibilidad al colectivo LGTBIQ+ en el marco del Día del Orgullo

En el marco del Día del Orgullo Lgtbiq+, que se celebra internacionalmente el 28 de junio en apoyo a las necesidades y reivindicaciones de este colectivo, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado esta mañana en el Parque Antonio Machado los bancos que se han pintado con los colores del arcoíris para dar visibilidad a la diversidad. Una iniciativa impulsada por la Comisión de Trabajo de apoyo al colectivo Lgtbiq+, órgano participativo a través del que el Consistorio trabaja a lo largo del año con las familias onubenses y asociaciones de la capital que luchan por la integración real en nuestra sociedad, desde la infancia hasta la edad adulta, de este sector de la población.

Además, en este encuentro se ha llevado a cabo también la lectura del manifiesto destinado a concienciar a la sociedad sobre las demandas de este colectivo. Un acto que ha contado con la asistencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y de la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, así como de representantes de distintas entidades Lgtbiq+, como María Reina, en representación de ‘Chysallys’ Asociación de Familias de Menores Trans y de la organización Trans Huelva ‘Género Sentido’, Belén Ríos, docente de la Universidad de Huelva y asesora de la Comisión de apoyo al colectivo Lgtbiq+, Alicia Villalba, de la Fundación Triángulo, y Flora Pereira, de Colega Huelva, y representantes de distintos grupos políticos del Consistorio onubense.

Como ha querido poner de manifiesto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, “hoy es un día muy importante porque estamos hablando de la decencia de la sociedad y la dignidad de la ciudadanía, en definitiva, de que podamos desarrollar libremente nuestra manera de ser, de sentir y de pensar, defendiéndolo y expresándolo con orgullo, y construyendo entre todos una sociedad igualitaria, solidaria, justa y libre”.

Al respecto, el primer edil ha recordado también la moción presentada en este último pleno por el grupo municipal del PSOE en reconocimiento al colectivo LGTBIQ+. Un acuerdo que ha salido adelante con los votos a favor de todos los miembros de la Corporación Municipal, a excepción de los ediles de Vox.

La propuesta contempla una serie de compromisos del Consistorio para avanzar en la igualdad de derechos y el respeto de este colectivo, como la ayuda a implantar el Plan de Convivencia Escolar para la Igualdad de trato para las personas Lgtbiq+; la reivindicación de la aprobación de la Ley Estatal Lgtbiq+, donde ser recoja una normativa para los delitos de odio; el desarrollo de planes de empleo para mujeres y hombres transexuales y transgénero; la solicitud al Registro Civil para la supresión del requisito discriminatorio a las parejas de mujeres que deben estar casadas para inscribir a personas menores; o el fomento de campañas de sensibilización y concienciación, entre otros.

Por otra parte, dentro de las últimas medidas adoptadas por el equipo de Gobierno en este sentido, destaca el inicio de los trámites para la próxima adhesión de la ciudad de Huelva a la ‘Red de de Municipios Orgullosos’ de la Asociación Adriano Antinoo, que persigue que los ciudadanos puedan vivir plenamente su orientación sexual y su identidad de género.

Además, con el objetivo de dar más visibilidad al colectivo y respaldar sus reivindicaciones, la bandera Lgtbiq+ lucirá durante todo el fin de semana en la fachada del Ayuntamiento de Huelva, y tanto el Consistorio como el Gran Teatro se iluminarán con los colores del arcoíris.

Finalmente, cabe señalar que, dentro de las acciones para conmemorar en la capital el Día del Orgullo, desde la semana pasada los representantes de colectivos Lgtbiq+ de Huelva están participando en el magazine de Huelva TV para dar a conocer tanto las dificultades con las que se encuentran como los servicios que prestan las asociaciones y entidades.



Acciones del Consejo de la Infancia de Huelva con motivo del Día del Orgullo Lgtbiq+

Los niños y niñas que integran el Consejo Municipal de la Infancia de Huelva también han querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, que este año va dirigido a la lucha por la igualdad de las mujeres con el eslogan ‘2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo’.

Encabezados por Inahia Blanch, alcaldesa Infantil de Huelva, han presentado un vídeo donde explican todas las actividades organizadas para la celebración del Día del Orgullo, y expresan mensajes relacionados con el respeto a la diversidad de género y orientación sexual.

Por otra parte, los miembros del Consejo pusieron recientemente en marcha el Concurso de Expresión Plástica ‘Orgullo’, donde han participado una decena de onubenses de entre 6 y 17 años. Tras el fallo del jurado, que está previsto para este domingo, se dará difusión a los dibujos premiados en los diferentes medios locales.

Otra de las actividades de los menores ha sido la realización de un playback de la canción de Alaska ‘A quién le importa’. Así, a raíz del video ‘Resistiré’, que hicieron conjuntamente durante el confinamiento, los niños y niñas han consensuado hacer otro con este tema musical, que se ha convertido en himno para el colectivo Lgtbiq+. Además de esta iniciativa, los participantes del Consejo Infantil han creado también un video cuento titulado ‘Pececito Rosa’, basado en el cuento ‘Monstruo Rosa’ de Olga de Dios.

Punta Umbría coloca una lona arcoíris en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha colocado esta mañana una lona arcoíris en sus fachada “para poner a nuestro municipio como ejemplo de tolerancia y de respeto”, según el primer teniente de alcalde de la localidad, Luis Manuel Alfonso Villegas.

De esta manera, el Consistorio muestra su apoyo institucional al Día del Orgullo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) junto a la asociación local Mariliendres.

En la lectura de un manifiesto, el concejal puntaumbrieño ha agradecido a Mariliendres su contribución para que “en Punta Umbría no se discrimine”. Además, Luis Manuel Alfonso ha mostrado “todo el respaldo a la asociación para que, de la mano, podamos promover programas específicos contra el bullying y el acoso escolar hacia los adolescentes y jóvenes LGTBI”.

También, el primer teniente de alcalde costero ha indicado “la importancia educar en valores para que los niños y niñas sean ciudadanos y ciudadanas más respetuosos y empáticos”.

En su mensaje, Luis Manuel Alfonso ha querido mostrar “la preocupación por el elevado número de agresiones que siguen en aumento año tras año hacia lesbianas, gais, transexuales y bisexuales”.

Por su parte, la asociación local Mariliendres ha tomado la palabra en el acto, a través de varios de sus miembros, resaltando que “conscientes de la situación de crisis sanitaria, se ha optado por realizar un sencillo acto con el objetivo final de que Punta Umbría sea un pueblo libre de discriminación”

Mariliendres ha señalado que “se demuestra una vez más que Punta Umbría, con su Ayuntamiento como aliado, es un municipio comprometido de manera real con el colectivo LGTBIQ”.

Los miembros de la asociación puntaumbrieña también han reclamado una serie de medidas como la modificación de la ley trans, la aprobación de una ley de igualdad LGTBI, la probación de un pacto de estado frente al VIH, el desarrollo de protocolos educativos, una política exterior que no ampare a los estados que vulneran los derechos del colectivo, mayor visibilidad y coordinación de los agentes sociales.

Punta Umbría pertenece a la Red de Municipios Orgullosos y es el sexto año que realiza un acto de apoyo institucional al colectivo. En otras ocasiones la bandera arcoíris fue izada, cuestión que no se ha podido llevar a cabo atendiendo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado 26 de mayo, en la que se declara ilegal la colocación de banderas no oficiales en edificios públicos. No obstante, se ha querido colocar estas lonas como medida de apoyo.

El acto está enmarcado en las actividades que el Ayuntamiento de Punta Umbría y Mariliendres han organizado conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ. Los actos comenzaron ayer con la proyección del documental ‘El viaje de Carla’, sobre la figura de Carla Antonelli.

Ya mañana sábado, se colocarán banderas arcoíris en diferentes puntos del pueblo, para dar visibilidad a su lucha. Y el domingo 28 se estrenará en las redes sociales del Ayuntamiento de Punta Umbría un spot que resume los actos realizados por el colectivo en los últimos años.

Diverses apuesta por la no cancelación del Orgullo pese al Covid-19

Diverses es un movimiento onubense de carácter juvenil en pro de la visibilidad, reivindicación, desarrollo y justicia de la sexogénero-diversidad Onubense.

El colectivo lamenta la no celebración del Día del Orgullo por la pandemia.

Por eso, han optado por otros modelos de actividades que se desarrollará cumpliendo medidas estrictas, con el objetivo de dar visibilidad al colectivo en tiempos de la nueva normalidad y recordar todo lo que aún es necesario luchar para conseguir una sociedad sin ninguna opresión

Estas diferentes actividades se irán haciendo públicas horas antes en sus redes sociales para, según la organización, “intentar controlar el aforo y participación”.