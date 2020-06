Piden con urgencia un corredor humanitario para el regreso de las temporeras

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT – FICA Huelva) denuncia “la indiferencia” con la que el reino de Marruecos trata a sus ciudadanas temporeras de la fresa, ante la persistencia “incomprensible”, dicen, del cierre de la frontera a las marroquíes.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso el colectivo onubense, los contactos con el Consulado y la Embajada han sido completamente infructuosos, ya que, tanto del Consulado en Sevilla, como de la Embajada de Marruecos en Madrid solo se ha obtenido, hasta ahora, el silencio y la falta de soluciones en este problema, el cual, más pronto que tarde, aseguran, se va a convertir en una crisis humanitaria de primer nivel.

“Nos consta, que son perfectamente conocedores de la situación de precariedad económica en la que se encuentran sus ciudadanas, ya que, la gran mayoría de ellas han transferido a su país todos sus ingresos y una vez que ha terminado la campaña no trabajan, y por tanto, no cuentan con los recursos económicos necesarios para su diaria subsistencia. En este sentido, se hace especialmente incongruente y es de un ventajismo sorprendente, que se cierre el paso de las personas y no la circulación del dinero”, recogen.

Para UGT-FICA Huelva, “es absurdo e inadmisible que Marruecos mantenga cerrada la vuelta a su país de las temporeras marroquíes”, cuando no ha habido ni un solo caso del COVID-19 en este colectivo y la Administración competente y los propios empresarios, están dispuestos a sufragar y realizarles las pruebas de PCR que sean necesarias para garantizar que la vuelta a casa de dichas temporeras, se realice sin ningún riesgo sanitario para la salud de la población de Marruecos.

Ante tamaño desatino, pedimos firmeza a nuestro Gobierno para exigir se establezca un corredor humanitario que permita la repatriación de estas trabajadoras con la mayor urgencia posible, y en su defecto y mientras se establezca este corredor humanitario, un plan de contingencia especial, para que en los diferentes Ayuntamientos en donde están los alojamientos de las temporeras, puedan tener recursos para atender las necesidades básicas de este colectivo.