La ganadora del certamen ‘Desde mi ventana’ dona su premio al Banco de Alimentos

Los tres ganadores del concurso de fotografía “Desde mi ventana” y los nueve vencedores del certamen de dibujo infantil “Me maravilla”, organizados por el sindicato CSIF durante el confinamiento, ya han recibido sus premios, una vez que la situación de emergencia sanitaria lo ha permitido. El presidente de la central sindical, Juan Manuel Quilón, y el secretario de Acción Social, José María Fernández, han sido los encargados de recibir en la sede de la organización a los doce ganadores, quienes mostraron sus obras originales y pudieron explicar las anécdotas y el proceso de creación de dibujos y fotografías durante los meses de reclusión.

Las tres mejores instantáneas tomadas durante el confinamiento reflejaron diferentes momentos de las vivencias de sus autores. En total se recibieron 259 fotografías durante los 19 días que duró el concurso, celebrado durante el mes de abril. “Esperando-te” fue la imagen que se alzó como primera clasificada y su autora, T.R.C., decidió donar íntegramente el premio, de 300 euros, al Banco de Alimentos de Huelva. En representación de esta organización, Francisco Quijada -vocal de la Junta Directiva- recibió el cheque de manos de la ganadora en un acto que se celebró en la sede de CSIF. Por su parte, el presidente del sindicato, Juan Manuel Quilón, agradeció el gesto solidario “precisamente en unos momentos en los que el número de familias que necesitan la ayuda del Banco de Alimentos prácticamente se ha duplicado desde que comenzó el estado de alarma. Iniciativas como ésta nos hacen sentirnos muy satisfechos de haber organizado este certamen”.

Por otra parte, el segundo premio fue para “Confinados con lluvia” cuyo autor, J.C.B., recibió un premio valorado en 200 euros. Y, para concluir con este concurso, “Laberinto sin salida”, de C.M.R., consiguió el tercer premio de 100 euros. José María Fernández, secretario provincial de Acción Social de CSIF, ha explicado así la experiencia: “Un amanecer, una gota que rompe en una baranda y una joven tras una mascarilla. Tres capturas que hablan por sí solas. Tres capturas que cuentan pequeñas historias. Tres personas que han visto una misma situación de manera diferente. Todas nos dicen lo mismo. Ese era el mensaje. Transmitir los días de aislamiento en casa visto desde otras perspectivas. Desde la Unión Provincial de CSIF Huelva, nos sentimos orgullosos de todas las personas que han compartido con nosotros un rato de su intimidad, de su manera de ver la vida y, cómo no, de convertirse en parte de esta familia”.

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL

Por otra parte, y también durante el mes de abril, se organizó el concurso infantil de dibujo y pintura “Me maravilla” en el que participaron 123 niñas y niños de hasta 12 años de edad de la provincia de Huelva. Entre todos los trabajados recibidos nueve resultaron premiados, tres en cada una de las categorías: de 0 a 4 años, de 5 a 8 y de 9 a 12. Los paisajes y los animales salvajes han sido los protagonistas de los dibujos ganadores, en los que el colorido y la originalidad han sido las notas comunes. Los tres primeros han recibido una tarjeta regalo por valor de 100 euros; los tres segundos por 75 euros y los tres terceros han obtenido un vale valorado en 50 euros. Los más pequeños acudieron a recoger sus premios con sus familias y pudieron enseñar sus trabajos originales a los responsables del sindicato y a miembros del jurado que los valoraron.

El secretario provincial de Acción Social de CSIF, José María Fernández, ha destacado: “la ilusión que desprenden los pequeños ojos de nuestros artistas y ganadores, no hay premio que lo pague. Es la alegría contenida de quienes han estado confinados durante muchos días, sin saber bien el por qué. Nuestro cometido ha sido mínimo si lo comparamos con la grandeza de lo recibido. No ha sido sólo el tiempo invertido para crear una obra, ni la imaginación que se ha tenido que desbordar, ni el empeño mostrado con tan temprana edad. Han sido las sonrisas que explotaron en sus caras inocentes. Esa sonrisa no tiene comparación. Y ese recuerdo que les dejamos nos ha calado, profundamente”.

En la categoría de 0 a 4 años, los ganadores del certamen infantil fueron Marta, de 4 años, con el dibujo titulado “Las marismas de El Rocío”; Andrés de 3 años consiguió el segundo premio con “La cueva del oso”; y “Sol” de Candela (4 años) fue la tercera clasificada. Los más pequeños utilizaron ceras, lápices, pegatinas y otros materiales para hacer manualidades en la confección de sus trabajos.

En la franja de 5 a 8 años, Claudia (8 años) ganó el primer premio con “Colores a la luz de la luna”, un trabajo realizado con la técnica del puntillismo. El segundo clasificado fue Daniel, también de 8 años, con “Jirafa Arcoíris”, elaborado con acuarela. El tercer galardón ha sido “El cielo de la luna”, de Adrián de 7 años; un dibujo ejecutado con lápices de colores.

Finalmente, en la categoría de 9 a 12, Lucía (de 10 años) se alzó con el primer premio gracias a su obra “Los colores de la naturaleza”, realizado en óleo. “La casa de la pradera” de Daniel (12 años) consiguió el segundo premio y “Zoológico creativo”, de María de los Milagros, también de 12 años, quedó como tercer clasificado.