Simón Merino: “sería justo que nos explicaran que ha ocurrido con los ancianos en las residencias”

A Simón Merino, lo conozco desde hace un montón de años, cuando coincidíamos junto a otros amigos en el bar La Marina, donde su propietario, Antonio Postigo, preparaba posiblemente la mejor ensaladilla de gambas del mundo.

Nuestro entrevistado del día de hoy es de las personas más intuitiva que conozco, al que le pasan las situaciones más raras que se puedan imaginar y el que se encuentra por “casualidad” allá donde vayan a producirse las situaciones más impactantes.

Abogado de profesión. Es persona de las que te gusta tener como amigo, servicial, simpático, generoso, fantasioso contando las cosas, con don de gentes, emprendedor, amante de la mar y como golfista, está hecho todo un campeón. En sus años mozos el boxeo era uno de sus deportes preferidos. Culto, bien informado y recreativista y su ídolo siempre ha sido Diego Armando Maradona, hasta tal punto que su camiseta del Decano está rotulada con el 10 a la espalda y el nombre del argentino. En definitiva, una persona que merece la pena conocer.

Puestos en contacto con este letrado, al preguntarle por su opinión sobre la situación que estamos viviendo por el Covid-19, nos dice lo siguiente:

“La situación actual era inimaginable hace unos meses. Si alguien hubiera dicho lo que iba a ocurrir, nadie lo hubiera creído. Ver las noticias ha sido un auténtico desafío de ciencia ficción, el número diario de los fallecimientos, ver los medios de los sanitarios… Recuerdo un día que vi que solicitaban máscaras de buceo de una conocida marca de tiendas de deportes para los hospitales y ahí me di cuenta que todo esto era una pesadilla. Pero ya que hemos pasado lo más grave, creo que no debemos dejar que el miedo esté entre nosotros”.

¿Qué has hecho sobre todo en las primeras semanas del confinamiento?

Cine, series, documentales… Pero sobre todo ver informativos y reflexionar sobre que éramos muy felices y no lo sabíamos. He intentado sacar algo positivo del confinamiento con el parón en el ritmo de vida.

¿Crees que va a cambiar nuestra forma de vida a partir de ahora?

Pues creo que nos enfrentamos a un cambio muy pronunciado en las relaciones sociales, pero lo más importante ahora creo que va a ser el preguntarse cómo vamos a sacar al país de la que se nos viene encima. Hay muchas familias que lo están pasando mal y la falta de empleo es un drama.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Seguir trabajando e intentar a volver a la antigua normalidad, que la echo mucho de menos.

¿Los abogados vais a tener ahora más trabajo?

A corto plazo algunos ámbitos como el laboral creo que sí, pero a medio plazo si el tejido socio económico y empresarial no se recupera, si no hay movimiento, los abogados sufrirán para seguir adelante. Pero el reto más importante de hoy es el evitar el colapso judicial. Si a la falta de medios en los juzgados se une una avalancha de procedimientos, el abogado no puede dar una respuesta eficaz a su cliente recibiendo una sentencia varios años después de presentar una demanda. La llamada o Whatsapp del cliente preguntando cómo va lo mío es difícil de responder cuando transcurre tanto tiempo.

¿Qué has echado de menos fundamentalmente?

Es evidente que a los amigos y familiares, pero lo que peor he llevado es la sensación de falta de libertad. El no poder salir de casa por imperativo legal era una losa, saber que no puedes moverte me costó trabajo admitirlo, nadie de mi generación había sufrido anteriormente alguna restricción de libertad en nuestras vidas.

¿Qué te gustaría añadir?

Espero que salgamos de esta y no olvidemos lo que ha pasado. Creo que sería justo que alguien nos explicara que ha ocurrido con los ancianos en las residencias y cómo ha sido posible el alto nivel de contagio de nuestros sanitarios. No puede quedar impune.