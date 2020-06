Rechazan el plan de vacaciones de los distritos sanitarios de Huelva por el Covid

Visto el plan de vacaciones presentado para los Distritos Sanitarios de atención primaria Huelva Costa y Condado Campiña, desde UGT quieren mostrar su desacuerdo.

Según el sindicato, en este año se dan unas circunstancias distintas a las del pasado año por el Covid-19. Y si bien es cierto que es importante que se mantenga el doble circuito Covid/no Covid en los centros de trabajo tanto en consultas ordinarias como en urgencias, no es menos cierto que ello no va a ser posible en gran parte de ellos por la carencia de profesionales y más concretamente médicos, ya que tampoco se incentiva su contratación en Huelva ni se combinan recursos humanos con Sevilla a pesar del importante número de población que viene desde allí a la costa onubense.

Siendo esto así, también influyen este año alrededor del Covid-19 otras circunstancias que, entienden, no se han tenido en cuenta a la hora de hacer la planificación; y es que este año la afluencia a las playas será menor que otros años: primero porque la capacidad de las plazas hoteleras será menor; segundo porque la movilidad de las personas en el territorio nacional, y por extranjeros también será menor; y tercero porque la crisis económica no permite moverse a núcleos turísticos así como que el miedo a la asistencia a lugares de concentración como las playas hará que se mueva más este año el turismo, incluido el local, a los pueblos de interior.

Por esto, ante estas circunstancias, desde la UGT muestran su rechazo al Plan de vacaciones que se pretende llevar a cabo.

En la opinión del sindicato, los centros de salud y consultorios de interior, “deben seguir prestando como mínimo el mismo servicio que con anterioridad al Covid 19 y como el pasado año dotando de epis necesarios a los profesionales y sin que se tengan que incumplir los protocolos del fabricante reciclando cuando no se debe; y además la atención primaria debe ser reforzada como desde la UGT estamos pidiendo en todos los ámbitos y así vienen recomendando los distintos Organismos incluido el propio Consejo Interterritorial de Salud en España: se han incrementado los presupuestos con este fin y no sólo para la atención hospitalaria”.

De ahí también el desacuerdo de UGT con la decisión de la Dirección de estos distritos sanitarios. “A nuestro modo de ver, no se pueden cerrar las urgencias de los centros de salud y consultorios porque no haya personal suficiente para que exista el doble circuito , Covid/no Covid, por el contrario deben mantenerse las urgencias como en la forma habitual, y allí donde sea posible incrementar y mejorar el servicio estableciendo el circuito Covid, pero no se puede perjudicar a la población y a los profesionales con esta excusa, cuando por el contrario nos estamos vanagloriando de que en Huelva no hay prácticamente covid 19. Con el criterio del Distrito también habrá que cerrar consultorios, ya que en los consultorios donde solo quede un médico tampoco se podrían pasar consultas. Tienen un doble rasero de medir y todo parece encaminarse al ahorro económico”, recogen.