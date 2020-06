Aracena abrirá su piscina municipal y tendrá programa de verano para los jóvenes

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha informado de que, a la espera de las indicaciones de la Nueva Normalidad por parte de la Junta de Andalucía, la intención de la alcaldía es que la próxima semana se celebre la última reunión del Comité de Seguimiento Local del Covid-19, para sentar las bases de la nueva etapa.

En este sentido, el Ayuntamiento sigue trabajando en la recuperación de los servicios municipales y actividades. En este aspecto, Guerra ha destacado el incremento de la actividad turística en el segundo fin de semana de apertura de los recursos turísticos, de la mano de la entrada de la Fase 3, llegando en torno a unas 600 visitas en la semana pasada, así como el buen funcionamiento de la actividad del mercadillo en el Recinto Ferial y en calle Constitución, así como la peatonalización del centro y la zona de San Pedro y la campaña de impulso al COMERCIO LOCAL.

En cuanto a las novedades de esta semana, el alcalde ha anunciado la la apertura de la piscina municipal el próximo 1 de julio (hasta el 6 de septiembre), con dos turnos de funcionamiento (de mañana y tarde, de 11 a 15h y de 16 a 20h) para facilitar las tareas de desinfección y aforo limitado aproximadamente a un 50%, además de zonas delimitadas para grupos y familias, servicio de venta online para disminuir las colas en taquilla y otras medidas que se están perfilando en el protocolo de funcionamiento del espacio municipal, adaptado a la normativa de la Nueva Normalidad para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

En la misma línea, Manuel Guerra ha anunciado la puesta en marcha del servicio del Aula de conciliación (no Aula de Verano como se ha planteado en años anteriores). Guerra ha puesto el acento en que “es un servicio para permitir a las familias la conciliación familiar y laboral”. Desde mañana viernes 19, se podrán realizar las inscripciones. En principio habrá cuatro grupos de niños y niñas. Los nacidos entre los años 2013 y 2018 (4-8 años) harán las matrículas en el Centro de Información a la Mujer y los nacidos entre 2009 y 2012 (9-11 años) harán las matrículas en las oficinas del Polideportivo Municipal. Los más pequeños tendrán su sede en el Colegio Infantil de la Julianita y los mayores en las instalaciones del Polideportivo. “En dicho Aula de Conciliación se abordarán actividades formativas, lúdicas, de valores, pero no como en ediciones anteriores, sino adaptadas a la nueva situación para garantizar la seguridad”, ha afirmado Guerra que asegura que “el ayuntamiento da el paso para prestar este servicio y que las familias no se queden desasistidas este verano”. Para su puesta en marcha se contratarán algunos monitores (se abrirá la convocatoria para la selección y habrá información en el Departamento de Empleo), además de contar con monitores de Deportes y del Aula de Música. Su funcionamiento se garantizará del 1 de julio al 31 de agosto.

Por otra parte, Guerra ha destacado el trabajo que se está realizando desde la Casa de la Juventud para ofrecer un programa de verano a los jóvenes, con actividades de prevención, charlas informativas, naturaleza, voluntariado ambiental, excursiones y viajes a espacios naturales con los protocolos y medidas de seguridad oportunas. Igualmente, ha avanzado que en los próximos días se anunciarán la programación cultural para este verano.

Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el sentido común de la población en esta Nueva Normalidad.