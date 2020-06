Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas reclaman la obtención de sus títulos

La Coordinadora del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas andaluzas considera que sería discriminatorio que se promocione al curso siguiente sin obtener la titulación (certificación de nivel), a pesar de tener el curso aprobado en junio. El alumnado de las otras enseñanzas (secundaria, bachillerato, formación profesional, conservatorios, escuelas de arte, etc.) podrá titular en junio, aprobando el curso, a pesar de que no se ha podido desarrollar toda su programación didáctica. Por ejemplo, las enseñanzas de formación profesional no han podido hacer las prácticas en empresas.

Si la Consejería no cambia de criterio, el alumnado de las EOI andaluzas de cursos de certificación tendrá que pasar todo el verano estudiando, a pesar de haber aprobado, desconectado del profesorado y de las clases para presentarse en septiembre u octubre a las pruebas de certificación, si la situación sanitaria lo permite.

Aseguran que la pandemia “ha truncado” el normal desarrollo del tercer trimestre en todos los niveles de enseñanza, obligando a la Consejería de Educación y Deporte a tener que redefinir los criterios de docencia y evaluación. Mediante la Instrucción de 23 de abril de 2020, la Consejería facilita que la mayoría de las enseñanzas puedan titular y promocionar cambiando el sistema de exigencias académicas establecidas y asegurando el derecho de evaluación y titulación del alumnado”, manifiestan.

“Sin embargo, la Consejería de Educación ha decidido dejar las evaluaciones del alumnado de las EOI en un auténtico limbo de incertidumbre. Ante este agravio comparativo, representantes del alumnado de la mayoría de Escuelas de Idiomas de Andalucía se han organizado a nivel autonómico por primera vez desde la existencia de las EOI”, manifiestan.

En un tiempo récord, profesorado y alumnado se han reorganizado para dar las clases del tercer trimestre telemáticamente. Esto ha supuesto, aseguran, una enorme dedicación y carga de trabajo para poder impartir y seguir unas clases planificadas para ser presenciales. “Aprobar el curso y hacerlo en las condiciones sobrevenidas ha sido doble esfuerzo, que debería ser recompensado”, apuntan representantes del alumnado de la provincial de Huelva.

La Coordinadora sigue esperando una reunión con la Junta, mientras estudia las salidas legales que tiene el alumnado ante esta injusta e incierta situación.