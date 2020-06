La ACFF, a la que pertenece el Sporting, denuncia la falsa profesionalización del fútbol femenino

Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, a la que pertenece el Sporting de Huelva, ha emitido un comunicado para mostrar su malestar por la “confusión” generada por la Real Federación Española de Fútbol al declarar “competición profesionalizada” a la La, a la que pertenece el, ha emitido un comunicado para mostrar su malestar por la “” generada por la Real Federación Española de Fútbol al declarar “” a la Primera División Femenina

La ACFF señala que se trata de “un término que no existe en la normativa deportiva, con el objetivo de aparentar que la categoría ha sido transformada en algo que todavía no es: una competición profesional“. A juicio de la Asociación, “la denominación ‘profesionalizada’ nada tiene que ver con ‘profesional‘”.

Vinculada a LaLiga

Al respecto, la ACFF, que está vinculada con LaLiga y por tanto, enfrentada a la RFEF, recalca que “hasta no que sea calificada por el CSD como competición profesional, la Primera División Femenina sigue siendo una competición no profesional“. El Sporting de Huelva no se ha pronunciado al respecto.