Aparece repleto de pintadas el bloque donde vive el concejal de VOX en Huelva Wenceslao Font

El bloque donde vive el concejal de Vox en Huelva, Wenceslao Font, ha amanecido repleto de pintadas llamándole “fascista”.

En sus perfiles de redes sociales, Font se define como una “persona tolerante” y advierte a los ‘pintores’ intolerantes que “no lograrán que deje de serlo”.

El concejal ha explicado que “esos actos de cobardía en las pintadas que he sufrido en mi bloque y en el portal tienen ya tres denuncias en la Policia Nacional. ¿No se dan cuenta que en esas viviendas viven otras personas?

¿Creen que voy a dejar de trabajar con ilusión?”.

Y añade en su mensaje-denuncia: “No me conocen , seguiré trabajando con ilusión hasta el último suspiro. No conseguirán que pierda la serenidad y mis ganas para aportar por mi ciudad ,# Huelva y #España.

Siempre he sido RESPETUOSO, TOLERANTE Y AMABLE. No lograran que deje de serlo.

Esos actos de cobardía en las pintadas que he sufrido en mi bloque y en el portal tienen ya tres denuncias en la Policia Nacional.

¿No… https://t.co/ertS9gtiNm

— Wenceslao Font (@WenceslaoFont) June 16, 2020