La Junta coordina el retorno de las 7.200 temporeras marroquíes atrapadas en Huelva

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, junto a la Subdelegación del Gobierno, están coordinando los trabajos para facilitar el retorno a su país de las 7.200 temporeras marroquíes que, tras finalizar la campaña de la fresa y los frutos rojos en Huelva, están a la espera de que Marruecos abra sus fronteras para regresar con sus familias.

Las mediadoras interculturales que, por segundo año consecutivo, ha puesto la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para atender a estas mujeres durante su estancia en diversos municipios de la provincia de Huelva para trabajar en la campaña de los frutos rojos. Dentro de esta ayuda de carácter sociosaniario están encargándose de ayudarles a recopilar la documentación y los trámites necesarios que está pidiendo el Consulado para que, en cuanto el Reino de Marruecos lo permita, puedan viajar a su país con todas las medidas de seguridad y salud.

El objetivo es estar preparados para el caso en el que, como ocurrió la semana pasada, el Consulado avise con poco tiempo de reacción de la disposición de aviones fletados por el Reino de Marruecos con plazas para estas mujeres.

La noche del pasado martes día 9 el Consulado informó de que la Casa Real marroquí fletaba tres aviones, que salieron al día siguiente de Málaga, para turistas del país atrapados en Andalucía por la pandemia en los que podían también regresar algunas de estas mujeres. En apenas doce horas sólo fue posible arreglar la documentación para que pudieran viajar en ellos siete mujeres y cinco bebés.

Desde entonces, no se han habilitado más vuelos y Marruecos no ha puesto fecha a la apertura de sus fronteras, si bien desde la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias está en contacto diario tanto con los representantes del sector como con el Consulado y la Subdelegación del Gobierno para garantizar el retorno de estas mujeres a su país en cuanto Marruecos comunique al Gobierno de España la posibilidad de que regresen.

La Junta de Andalucía ha solicitado una “reunión urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para buscar soluciones a la situación “dramática” de estas mujeres. El propio vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, anunció el compromiso de que por parte del SAS se le realicen test rápidos y pruebas PCR a estas mujeres para garantizar que no son portadoras del COVID-19 con el fin de facilitar su regreso, gesto que el Cónsul de Marruecos en Sevilla ha agradecido.

La directora general de Coordinación de Políticas Migratorias, Mar Ahumada, ha instado a Marruecos y al Gobierno de España a agilizar el regreso de estas 7.200 mujeres con sus familias para poder continuar con su plan de vida junto a ellas.