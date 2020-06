Mario Delgado: “Los políticos, que se olviden de mantener sus escaños y piensen en nosotros”

A nuestro entrevistado de hoy, físicamente no lo he visto en mi vida, pero me cae bien, por sus valentía a la hora de enfocar sus ideas a través de las redes sociales y por una sección que hacía en radio y que me llegaba por WhatsApp por unos amigos. Me estoy refiriendo a Mario Delgado. En alguna ocasión lo he invitado a participar en La Tertulia Recreativista, pero no ha sido posible que acudiera, con el buen juego que podría dar. Ahora le he propuesto que se dejase entrevistar y ha accedido, lo cual es un paso para que pueda tenerlo alguna vez en la “catedral de las tertulias”

Profesor del IES Saltés en Punta Umbría, tiene una gran empatía con sus alumnos, lo cual no es de extrañar, pues Mario es persona alegre, dinámico, ocurrente, con capacidad de liderazgo y gran sentido del humor, vamos que es capaz de reírse de su propia sombra. Todo esto me lo han contado, pues como he dicho anteriormente, no lo conozco físicamente, aunque pronto lo haremos.

No me quiero enrollar mucho en esta presentación, pues la entrevista de hoy es larga e imaginativa y quiero que empiecen a disfrutar de ella.

La primera pregunta es obligatoria. Mario, ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

– José Luis, te confieso que por lo general, y aunque pueda parecer lo contrario porque siempre busco reírme hasta de mí mismo, soy una persona bastante pesimista, no sé, será herencia materna, que me pongo siempre en lo peor, de ahí que luego lo disfrute todo mucho más cuando las cosas salen bien. Pues ni en lo peor de ese pesimismo hubiese imaginado algo tan horrible, ¡y mira que mi imaginación maléfica da para mucho! A veces hasta he imaginado que un avión se estrellaba “a lo Torres Gemelas” contra mi bloque del Nuevo Molino ¿Pero esto? Esto no lo tenía en mi catálogo de cataclismo. Uno piensa que una pandemia es algo de la Edad Media, como la peste, el tifus…o de series de ciencia ficción como Black Mirror. Y esto nos pasa por dar la espalda muchas veces a algo que está ocurriendo sin ir más lejos en África, nuestro continente vecino, con la malaria y demás enfermedades, pero siempre lo vemos como algo del Tercer Mundo, no del nuestro. ¡Pues toma bofetón de realidad!

Y luego está el aspecto político, que peor no ha podido desarrollarse si debemos tener en cuenta que todos deberían remar en la misma dirección, que por algo los hemos puesto ahí y confiamos en ellos. En mi caso, no lo oculto, soy de ideología progresista, y muy afín y comprensivo con lo que ha propuesto el gobierno de izquierdas para cada fase del confinamiento, por eso no he entendido en ningún momento lo del acoso y derribo en plena pandemia ¡Joder, esperaos un poco! Luego, cuando todo pase, vais a tener tiempo para debatir, señalar y pedir dimisiones. Y como en toda democracia que se precie, siempre queda la posibilidad de la moción de censura o pedir un adelanto de elecciones, pero no ahora, ahora todos en el mismo barco. Ojo, desde el Gobierno también fallan si no están consiguiendo esa unión, pero opino que la estrategia de la oposición está siendo desmedida y equivocada.

-¿Qué haces y qué has hecho en tu día a día, durante el confinamiento?.

-¿Cómo se llamaba esa película en la que cada día pasaba lo mismo? La del día de la marmota…ah, sí, “Atrapados en el tiempo”. Pues más o menos eso. El encierro radical, como ha sido en mi caso ya que mi trabajo lo permitía, tenía que ser de esa manera, en plan monje tibetano. Y como no tengo perro ni “ná”, ¡no veas la fiesta que le hacía a bajar la basura! Hasta que me cansé de bajar la basura también. Como de tantas otras cosas novedosas que hemos hecho y que nos entretenían o nos divertían, y al final, todo cansa y todo aburre…menos el sexo jaja. No, en serio, las videollamadas por ejemplo, con familiares, amigos o compañeros…al principio divertidísimas pero luego ves que es más de lo mismo, y que sería un horror que esto se alargase y sólo nos quedara la pantallita sin los achuchones, ¡con lo que nos gusta tocarnos a los andaluces!

No he sido muy original en el día a día, lo reconozco, pero sí he mantenido una rutina: por la mañana corregía actividades o preparaba vídeos para mis alumnos del IES Saltés de Punta Umbría, y participaba en retos virales de estos de “quédate en casa”, como el de llenarnos la nariz de harina, ¡en el buen sentido, no seas malpensado!, luego una horita diaria de deporte para no ponerme como Falete, las series preferentemente de comedia para desconectar de tanta pena y tanto disgusto, como las americanas Community o Glow, y una española muy divertida de romanos, Justo antes de Cristo. Y ya más dramáticas, la nueva temporada de “El Ministerio del Tiempo”, o una que te gustaría por su componente futbolero, “ El juego de caballeros”, donde nos cuentan el nacimiento del fútbol en Inglaterra. Ah, y el documental de Michael Jordan, muy recomendable, donde nos muestran el evidente lado divino de Michael, que eso no hay quien lo discuta, y su lado más humano, o mejor dicho, su lado más inhumano y menos admirable. Y poco más: leer, escribir…aplaudir a las ocho de la tarde a los sanitarios y “escandilar” con un espejo a los de las cacerolas, y colgar mis vídeos de tonterías y pamplinas en Facebook, que ha sido lo mejor que he podido hacer en el sentido de salirme de la machacona confrontación diaria sobre política entre amigos o conocidos, ¡Debo haber silenciado o bloqueado a 40 ó 50 sin exagerar! Muerto el perro se acabó la rabia.

-¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo escolar?

-Te dije al principio que soy pesimista en líneas generales, como concepto de vida, pesimismo que mantengo al 100% en cuanto a nuestro futuro a medio o corto plazo. No creo que dejemos de cometer los mismos errores que nos han llevado a tener que enfrentarnos a la pandemia, que está claro que no la vimos venir nadie, por mucho que digan algunos iluminados, y sobre todo, no creo que nos esté convirtiendo en mejores personas, más bien todo lo contrario, nos estamos radicalizando todos un poco más. Pero intentaré ser positivo y espero que lo próximo que esté por llegar, que ya nos irá avisando Iker Jiménez en Cuarto Milenio, nos coja más prevenidos, y que hayamos aprendido de nuestros errores, sobre todo los políticos, que se olviden de mantener sus escaños a toda costa y piensen en nosotros, en el pueblo, que seguramente si lo hacen bien y no piensan solo en ellos los vamos a premiar y mantener en sus puestos. Y la Sanidad, que se invierta todo lo posible en Sanidad, a tope con la Sanidad Pública, pero también a tope con la privada o concertada, cuyos profesionales también han aportado mucho durante estos meses, claro que sí. Y aprovecho para meter la cuña y ensalzar a los del comercio (cajeras, reponedores, conductores de camiones, vendedores/as…), que a ver qué habríamos hecho sin ellos durante todos estos días…no al nivel de los sanitarios pero casi casi. En mi casa hemos vivido muy de cerca esa angustia diaria al trabajar mi mujer en el Corte Inglés.

En el mundo de la enseñanza imagino que se intentará hacer las cosas bien, invirtiendo más dinero al principio, teniendo mucho más cuidado que antes para no meter la pata, porque nuestro material humano son nada más y nada menos que niños y niñas, nadie va a cuestionar que haya que poner el 200% en hacerlo lo mejor posible. Sinceramente, no sé cómo lo van a enfocar a la hora de volver a las clases, es más, no lo saben ni los responsables. Lo que sí creo es que con el paso de las semanas, con el paso de los meses, y si no hay rebrotes, nos volveremos a relajar y “aquello de la pandemia” quedará en desagradable y lejana anécdota. Esa relajación y bajada de guardia la estamos viendo ahora a la hora de volver a los bares, a las playas, al fútbol…ojalá me equivoque pero en educación ocurrirá lo mismo.

-¿Qué proyectos tienes para el futuro?

-A nivel profesional cambio después de 10 años de Jefe de Departamento de Lengua a tutor puro y duro de un grupo de 2º de ESO. Como verás, en el funcionariado en general y en el mundo de la enseñanza en particular se asciende más bien poco jaja. Que sí, que sí, que no se me enfade nadie, ya sé que tenemos otras ventajas laborales, pero no la de los premios y ascensos…ascendemos menos que el Recre, José Luis.

A nivel particular o personal, está el verano ya aquí, así que desconexión neuronal total, nada de clases online, videollamadas, reuniones por videoconferencia…¡ nada de nada hasta septiembre! ¿Ves? Esto sí es algo muy bueno de mi profesión, lo reconozco. Aparte de chiringuitear todo lo que podamos, tenemos un viajito familiar previsto, ya que hacemos 25 años de casados, y nos íbamos “después de Colombinas” mi mujer, mis dos hijos y yo a esa parte de Europa tan bonita como aburrida y melancólica, ¿cómo le llaman turísticamente? Ah, sí, las Ciudades Imperiales: Budapest, Viena y Praga. Pero ahora todo está en stand by, a ver qué pasa. Vale, entiendo eso de que hay que fomentar el turismo nacional en estas circunstancias, pero es que lo teníamos ya casi pagado con nuestros ahorrillos de varios años…además, digo yo que Iberia es española, y la agencia que se está encargando de organizarlo todo es choquera por “los cuatro costaos”.

-Por cierto Mario, ¿Los profesores vais a tener el mismo número de alumnos que en cursos anteriores?

-Como te decía antes ni los que mandan saben cómo va a ir la cosa, porque hay que reconocer que estamos hablando a más de dos meses vista, y todo puede cambiar de una semana a otra. A veces uno escucha cosas en boca de la Ministra o el Consejero de Educación y piensas “están mintiendo, saben que eso no se va a llevar a cabo”. Te hablan de aprovechar espacios como gimnasios, bibliotecas…¡pero si eso ya se hace! En condiciones normales, sin pandemia de por medio, no tenemos espacio para nada en los centros, será imposible dividir grupos en dos, primero por esa falta de espacio y segundo porque eso implica doble número de profesionales, y eso de contratar a más profesores es un tema tabú para la administración. No cabe duda de que tiraremos más de las nuevas tecnologías, pero esa es otra gran mentira de la enseñanza, en mi centro estamos hartos de pedir material nuevo y en condiciones si queremos adaptarnos de una vez al Siglo XXI…es que así va a ser imposible desterrar la tiza. Y en casa hemos visto durante estos meses que hay muchos alumnos y alumnas que sí se han adaptado a lo que hemos improvisado, pero hay otras realidades que han salido tristemente a la luz por los graves problemas económicos de las distintas familias, ¡Y eso está muy lejos de la igualdad de oportunidades que pregonan! Por eso, en estos casos tan evidentes, me hierve la sangre escuchando a esos políticos que hablan alegremente de “la paguita”. Yo no me cambiaba por estas familias, lo tengo muy claro, y ellos menos todavía.

-¿Qué es lo que has echado de menos en estos dos meses de confinamiento?

-Lo que todo el mundo, José Luis, ver a mi familia, especialmente a mi madre, hermanos, sobrinos…aunque por suerte mis dos hijos pudieron “escapar” a tiempo de sus universidades de Cádiz y Sevilla respectivamente. Por cierto, mea culpa, “ por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa…”: confieso que en fase 2 atravesé furtivamente las fronteras plagadas de militares para ir a esas ciudades hermanas a buscar todas las pertenencias de mis hijos, libros y ordenadores incluidos para tirar hacia adelante con los exámenes finales, porque a ningún gobierno, ni el central ni el autonómico, se le ocurrió pensar en que los estudiantes universitarios de fuera de sus provincias tenían que seguir pagando el alquiler, y que llegado un momento, sus caseros necesitarían vaciar los pisos para alquilarlos a otras personas. Así que me disfracé de monja de clausura y me volví a Huelva más cargado que un marroquí en plena operación veraniega de paso del Estrecho. En el BOE ponía algo así como “razones de fuerza mayor”, y a eso me agarré en los diferentes controles aduaneros. También he echado mucho de menos el día a día con mis compañeros o amigos, que como te dije antes, los grupos de wassapp llegan a hastiar. Y cosas tan sencillas como la cervecita y las tapitas en las terrazas los fines de semana, o mi horita diaria de gimnasia para puretas en el OK + del Aqualon. También he echado muchísimo de menos estar en vivo y en directo con los alumnos, porque a este sistema que hemos improvisado le falta el contacto diario, lo afectivo. ¡Y el Recre! Quién nos iba a decir, con la temporada que nos estaban dando, que íbamos a echar tanto de menos nuestros dominguitos comiendo pipas en el Nuevo Colombino.

-¿Es cierto que Lucas Alcaraz ha sido tu entrenador preferido en el Recre?

-Jajaja… qué bueno. A ver, todo viene de un apodo que acuñé en redes sociales o en radio y televisión con Miguel Barroso, que fue lo de Lucas Alcarajo, que es lo que se merecía en algunas fases de su paso por Huelva, que lo mandaran al…a freír espárragos, que ese sí que era buen entrenador, Espárrago. No, en serio, no tengo nada en contra de Lucas, gracias por habernos ayudado en su momento y que le vaya bonito por ahí, que por cierto es el entrenador con más suerte del mundo en ese sentido, le vaya bien, mal o regular, al año siguiente tiene equipo sí o sí, ¡Eso es arte! Y me parece muy bien, que no le falte el trabajo a nadie…artículo 78 de la Constitución Española (no lo miréis que de la Constitución y de la Biblia ando más bien cortito).

-¿Qué futuro le ves al Recreativo?

-¿Al pesimista le vas a preguntar por el futuro del club? Por cierto, sabes que los pesimistas (menos yo) siempre dicen eso de “ yo no soy pesimista, sino realista”. Bueno, pues siendo realistas, creo que la apuesta para esta temporada será en la misma línea de la pasada, o peor, obviamente, que algunos parece que no se enteran de que estábamos tiesos antes y que aún lo estaremos más en los próximos años con esta incipiente crisis económica, a no ser que un ascenso lo arreglara todo ¡Ojalá! Pero ese ascenso llegará cuando menos lo esperemos, sin estresarnos, y por ahora me temo que no toca, demasiada presión lo de salir de favoritos cada año. Lo que si me encantaría es esa posible apuesta mayoritaria por los chavales de Huelva, que seamos los nuevos vascos de la baja Andalucía. Yo soy un recreativista light para algunas cosas, será por la edad que tengo ya, 53 en septiembre, pero a estas alturas cero dramas por el Recre. Intento disfrutar cuando las cosas van bien, pero también intento desdramatizar cuando las cosas van regular o mal, prefiero reír que llorar, y más con el fútbol. Es más, entiendo perfectamente a los no futboleros que se quejan de las desorbitadas partidas presupuestarias del Ayuntamiento destinadas a la supervivencia del Recre. Los entiendo pero no los escucho, cuando algunos amigos míos se quejan escondo la cabeza bajo tierra como el avestruz. Decía Valdano que amamos tanto el fútbol porque las pasiones no tienen ninguna explicación…y el Recre, para muchos miles de onubenses de la capital y provincia, es nuestra gran pasión. Recreativistas de corazón, no leáis esto que voy a decir ahora, porfa: y si pronto deja de existir el Recre porque quiebra como cualquier empresa, como quebró la de mi padre y nadie puso el grito en el cielo, pues nos haremos socios del Huelva 2.021, del Recreativo Legendario, o del Choqueritos por Mundo…que la vida sigue.

-¿Sabes? Me lo estoy pasando en grande con tus respuestas, lo que me confirma lo bien que me han hablado de ti. ¿Quieres añadir algo más?

Por mi parte poco más que decir, José Luis, agradecerte que hayas contado conmigo para estas entrevistas tuyas, ya que me considero una persona prácticamente anónima, aunque hace ya unos años hiciera mis pinitos humorísticos con parodias sobre el mundillo recreativista junto a Miguel Barroso en radio y tele, ¡grandes momentos televisivos aquellos con el gran Damián Ortiz con nosotros! Parece que ahora han inventando las discusiones futbolísticas los del Chiringuito and Company y esta gente de aquí de Huelva lo bordaba mucho antes que ellos. Y estuve con Manu López en el legendario ForoRecre, al que llegué desde un equipo modesto, Recreativista.com, de José Antonio Macías que en paz descanse. En ForoRecre también estaba tu amigo Willy Barrera, para mí el tío con más gracia maliciosa de Huelva, incluso hice una colaboración semanal en Canal Sur a nivel regional gracias a mi amigo y vecino Norberto Javier, ¡que ahora es jefazo de los suyo aquí en Huelva! Me ha faltado pasar por tu tertulia, José Luis, aunque me has invitado alguna que otra vez, pero si veo ahí a Willy de vez en cuando doy por muy bien representado el mundo del humor, la cuchufleta y los chascarrillos, como dices tú. Y porque reconozco que de un tiempo a esta parte ya pasó mi tiempo, este mundillo vuestro no es el mío ¡Efectivamente, de todo se cansa uno! Que por cierto, siempre te he considerado un maestro como comunicador, el auténtico número 1 en lo vuestro, y simplemente siendo en antena como eres tú en la vida normal: cercano, espontáneo y natural. Recreativista, sí, pero también exageradamente sevillista, pero como le dice Jack Lemmon a Tony Curtis en la escena final de “ Con faldas y a lo loco”…nadie es perfecto.

Mario, que me lo he pasado genial con tu entrevista, pero que sepas, que para consagrarse hay que pasar por la catedral de las tertulias, lo mismo que el torero tiene que hacerlo por la Monumental y tú estás a tiempo, pues como bien sabes es la tertulia deportiva más antigua de España.

Un placer crack