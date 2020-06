San Juan cancela las actividades estivales por el coronavirus

Ya hay una decisión firme de cara a las actividades culturales, festivas o deportivas que habitualmente pone en marcha el Ayuntamiento para los meses de verano en San Juan del Puerto. La comisión extraordinaria de portavoces de los diferentes grupos políticos del consistorio, reunida recientemente, ha acordado por unanimidad cancelar actividades como la Velada del Carmen, la Semana Cultural, la no apertura de la Piscina Municipal o la Escuela de Verano por prudencia y prevención de la pandemia de la Covid-19.

En pro de preservar la salud y velar por la seguridad de los vecinos, cumpliendo las recomendaciones dictadas por las autoridades competentes, el Ayuntamiento sanjuanero representado por su Corporación Municipal y los tres grupos políticos, han acordado suspender todas aquellas actividades de tipo social, cultural o deportivo que puedan suponer un riesgo para la salud de los vecinos y vecinas.

En especial, se acuerda la no apertura de la Piscina Municipal y la no apertura de la Escuela de Verano, visto que la administración educativa aún no ha definido las condiciones para que la asistencia presencial de los menores se desarrolle con todas las garantías.

En este sentido, se considera necesario recordar que el Ayuntamiento podrá autorizar la cesión de espacios de uso público, bienes o instalaciones municipales para la celebración de actos o eventos que puedan ser autorizados, siempre que quede acreditado el cumplimiento por parte de los organizadores de todas las medidas necesarias para garantizar que el mismo se celebra respetando las normas sobre aforo, higiene, etc.