Una onubense publica el primer libro del mercado sobre calzado sostenible

Inma Peñate es de Trigueros y se dedica a lo que realmente le apasiona: la moda. Es consultora, formadora y divulgadora de moda sostenible especializada en el sector del calzado.

“Opto por la sostenibilidad como filosofía de trabajo porque quiero ayudar de alguna forma a hacer de este mundo un lugar mejor“, cuenta la onubense a este diario.

Inma no solo disfruta con lo que hace, sino que, además, se marca como meta compartir con los demás su experiencia en el sector del ecodiseño. Es por eso, que la triguereña ha publicado el primer libro del mercado sobre calzado sostenible: Calzado Sostenible – Guía práctica para profesionales que quieren cambiar el mundo de la moda

“He escrito este libro porque en los últimos años de mi carrera profesional he trabajado con marcas de calzado y ropa como consultora de marketing y de comunicación. Es un sector que me apasiona. Desde muy pequeña me ha llamado la atención, pero desde un punto de vista moral me inquietaba contribuir con mi trabajo a la contaminación del planeta y la explotación de otras personas“, explica.

Con este libro, Inma pretende poner su granito de arena para ayudar a que la industria de la moda sea menos contaminante y más respetuosa con las personas y sus entornos.

“Se me ocurrió la idea de centrar el libro en calzado sostenible porque en principio quería hacer un libro con un enfoque más amplio que englobara toda la moda. Investigué y no encontré ninguno igual en el mercado, y esto me hizo lanzarme a crearlo yo misma para mi propio uso y porque sé por experiencia en mis cursos que es de gran ayuda y valor para los profesionales del sector”, explica.

Se trata de una completa guía que recoge más de 30 técnicas de ecodiseño, más de 60 casos prácticos y más de 50 materiales sostenibles para la industria del calzado.

El libro va dirigido a estudiantes de diseño de moda, diseñadores de calzado, jefes de producto, emprendedores y empresarios del sector y a todo aquel que le interese la moda sostenible.

“La persona que adquiera mi libro está comprando una guía de trabajo para desarrollar sus propias colecciones de calzado sostenible. Justamente escribiendo estas líneas me ha escrito un lector con el libro al lado de su ordenador porque justo va a empezar a diseñar una colección con estos criterios. El libro te introduce en qué es eso de la moda sostenible de la que tanto se habla, analiza el mercado del calzado, se estudia el ciclo de vida del calzado que tiene unas particularidades diferentes al de la ropa, explica más de 30 técnicas de ecodiseño adaptadas completamente al sector del calzado y con casos prácticos de empresas que ya lo han implementado, da herramientas de trabajo para aplicarlas, habla mucho sobre materiales más sostenibles, trata el eco-packaging adaptado a las exigencias del sector y termina con las certificaciones, sellos, ferias y asociaciones de interés”, indica la autora.

Inma recuerda que el calzado sostenible es aquel que se ha producido analizando cada una de las etapas del ciclo de vida del producto y en cada decisión tomada se ha elegido aquella con menor impacto sobre las personas y el medio ambiente. Un tipo de moda que, asegura, cada vez tiene más demanda.

“Cada año hay más interés. Además en mi perfil de LinkedIn, que tengo una comunidad muy grande, cada vez demandan más contenidos sobre este tema del que hay mucho desconocimiento”.

Según la consultora de moda, los zapatos son responsables de una quinta parte de los impactos ambientales generados por la industria de la confección, a pesar de representar menos de una décima parte del valor total de la industria y de los que más emplean a personas con unas condiciones laborales no dignas según la campaña “Cambia tus zapatos”.

A su vez, añade la onubense, “el 80% del impacto medioambiental de una prenda podría reducirse con un buen diseño. Por esto, el papel que juegan los diseñadores, jefes de productos, compras y fabricación es fundamental para reducir en la medida de lo posible estos impactos negativos. La clave, como recoge el libro Calzado sostenible, reside en conocer todas las técnicas de ecodiseño, el impacto de cada uno de los tejidos, nuevos materiales más eco eficientes e intentarlo implantar en tu marca o producto”.

Esta triguereña, actualmente es profesora de calzado sostenible en distintos masters y cursos. Imparte charlas, participa en conferencias y ayuda a empresas de calzado a desarrollar su actividad de una manera más responsable a través de la consultoría basada en la formación.

El libro ya se encuentra disponible a la venta en Amazon.